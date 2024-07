Nem csak megszépül, új intézményegységgel bővül szeptembertől a Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban. Többek közt erről is szó volt a Budai Ézsaiás utcai intézményben tartott hétfő délelőtti sajtótájékoztatón.

Kovács Anikó és Türk László számolt be a Bárczi Gusztáv felújításáról

Forrás: Kiss Annamarie

Amíg a diákok és a pedagógusok a jól megérdemelt pihenőjüket töltik, a Debreceni Tankerületi Központ a fenntartásában lévő 40 intézményt felkészít a következő tanévre. Csaknem 17 ezer négyzetméternyi falfelületet tisztasági festését végezzük el, valamint a technikai dolgozók közreműködésének köszönhetően több mint tízezer folyóméter kerítésszakasz szépül meg

– vázolta fel Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója a helyszínen.

Hozzátette, a Bárczi Gusztávban ezen felül egy új óvodaegység is létesül. Kifejtette, ehhez nem volt szükség új épületet megépíteni, hanem az intézmény egy már meglévő részét alakítják át. A kétszintes épületrészben korábban kollégium üzemelt, mivel azonban a kollégiumba jelentkezők száma csökkent, lehetővé vált két, egyenként 9 fős óvodai csoportszoba létrehozása.

A tankerület a tárgyi feltételeket, a Bárczi Gusztáv a szakmai tudást biztosítja

Kovács Anikó, az intézmény igazgatójától megtudtuk, a Bárczi Gusztáv általános és középiskolát iskolát üzemeltet enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknak, a súlyosan halmozottan sérült gyermekek számára fejlesztő nevelést biztosít, a tanítványok kollégiumi ellátásáról is gondoskodnak, illetve gyógypedagógiai szolgáltatást is nyújtanak.

Az óvodás csoportok népszerűségét bizonyítja, hogy teljes létszámmal indul szeptembertől, és már csak egy férőhely maradt betöltetlenül. A szülők rendkívül támogatóak, és óriási várakozással tekintenek az intézményegységre

– árulta el az igazgató. Kovács Anikó megemlítette, a szülők közül sokan csodát várnak tőlük, és az intézmény dolgozói teljes mértékben törekednek arra, hogy azt véghez is vigyék. Mint mondta, a csoportokba autista és értelmileg akadályozott gyerekek érkeznek, így esetükben különös kihívást fog jelenteni a beilleszkedés, hiszen kevésbé voltak eddig közösségben, ráadásul az autista gyermekekre jellemző, hogy a szociális képességeik sérültek. Azonban a feladatukat ellátó gyógypedagógusok mindannyian rendelkeznek olyan kompetenciákkal és készségekkel, ami alapján az egyéni és a csoportos foglalkozásokat is el tudják indítani. Kifejtette, gyógytornászok, konduktorok fogják a mozgásfejlesztést segíteni, ami azért fontos, mert az idegrendszer fejlődésének az alapja a mozgás. Emellett a beszédkészség fejlesztését logopédusok látják el. A számos terápiás eljárás közül kiemelte a speciális fény- és illatterápiát, valamint az állatasszisztált terápiát is.