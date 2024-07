Varga Marina szerint először a „lyukakat kell tömögetni”

Forrás: Napló-archív

Itt van a csodálatos fürdőnk, amire a turizmust lehetne építeni, és alapja lehet annak, hogy Balmazújvárost egyfajta ékszerdobozként emlegessék az emberek. Ezzel szorosan összefügg az uszoda helyzete, annak befejezése. Az egyik legfontosabb azonban az egészségügyi szolgáltatás rendbetétele, mert az szinte mindenkit érint. Panaszkodnak az emberek, hogyha hívják az egészségügyi központot, ott fel sem veszik a telefont, nem kapnak időpontot, nem lehet orvost elérni, ez elfogadhatatlan.

Azt gondolom, ezt a problémát azzal tudjuk orvosolni, ha az egészségügyi intézmény élére egy olyan vezetőt választunk, aki a maga szakterületén mindenkitől megköveteli a minőségi munkavégzést. Igenis vegyék fel a telefonokat, foglalkozzanak az emberekkel, a betegekkel, az idősekkel! Sorra szűnnek meg a szakrendelések, a laborra gyakorlatilag több hónapos a várakozási idő. Ezekkel a problémákkal foglalkoznunk kell, meg kell oldanunk, jelenleg azonban felelőtlen lenne részemről ez ügyben nyilatkozni. Gazdaság. A szomszédunkban van Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezete. Szeretnék szorosabb együttműködést a vármegyeszékhellyel, és bízom benne, hogy erre lesz lehetőségünk. Hálás vagyok Debrecennek a támogatásukért. Az európai uniós és hazai közös finanszírozású pályázatokban rejlő beruházási lehetőségeket az eddigieknél jobban ki kell használnunk. Ebben Tiba István országgyűlési képviselő is támogatásáról biztosított. Szívügyem az állatok, az állatok védelme. Évtizedek óta tartom a kapcsolatot országos szervezetekkel, és nagy szomorúsággal töltött el, mikor Balmazújvárosban, mint sok más, úgy a korábban tökéletesen működő menhely is megszűnt. Ezt szeretném újjáépíteni, ami óriási lépést jelentene a Balmazújváros-szerte gondot okozó nagyszámú kóborállatállomány-probléma humánus megoldásában is. Ez az emberek biztonságát is szolgálná – mondta Varga Marina, Balmazújváros megválasztott polgármestere.