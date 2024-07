Rendre találkozhatunk olyan bejegyzésekkel a közösségi oldalakon, amiben a poszt létrehozója azt sérelmezi, hogy – akár városon belül, kívül – olyan balesetveszélyes útkereszteződésnél járt, ami számára, és minden bizonnyal másoknak is beláthatatlan; például az út melletti sövény miatt. Az sem ritka, hogy gondot okoznak egyes helyeken a magánházak kertjéből kinőtt ágak, amelyek eltakarják a közlekedési táblákat. Vagy épp az út szélén, főleg a vízelvezető árkok mentén a magasra nőtt cserjéktől nehéz belátni az utat. A balesetveszélyes útkereszteződések kapcsán a Magyar Közút válaszolt megkeresésünkre; hol tehetünk bejelentést problémás útszakaszokról.

A balesetveszélyes útkereszteződések olykor sövénnyel vannak „benőve”

Forrás: Illusztráció: MW-archív

Hogyan jelentsünk a balesetveszélyes útkereszteződések létét?

A napokban a Balmazújvároson Hallottam Facebook-csoportban egy helyi lakos a következő bejegyzést tette közzé: „Most jött el a pont, hogy anyaként, biciklisként, autósként szóljak. Nagyon sokszor fordult már elő velünk, hogy ott, ahol biciklivel elsőbbségünk lenne, sok autós nem adja meg azt nekünk, pedig már mindenhol óvatosan megyek, de nem vesznek észre. Ha nem állok meg, elütnek. Másoktól is hallom ezt. Van olyan hely is a településen, ahol nehezen látható, ha jön egy biciklis. Szeretném, ha egy kicsit jobban figyelnénk egymásra” – emelte ki, majd több tucat hozzászólás érkezett azzal kapcsolatban, hogy Balmazújvároson is több olyan kereszteződés van úgy kialakítva, hogy a közlekedők egyszerűen nem veszik észre egymást egyéb „akadályok” miatt.

Az egyik hozzászóló az Arany János, Gábor Áron utca – Böszörményi út kereszteződéseket hozta fel példaként, ahol nagyon nehéz eldöntetni, jön-e gyalogos, vagy kerékpáros, sokszor kerülnek nehéz közlekedési szituációba az ott közlekedők. „Ez nagyon veszélyes pont. Nagyon figyelni kell, de amiért a biciklisnek van elsőbbsége, neki is kötelessége meggyőződni, hogy nincs veszély” – reagált egy másik kommentelő.

Eseteként a gaztengertől nem látható valamely útszakasz

Forrás: Illusztráció: MW-archív

Tudni kell, kinek a kezelésébe tartozik az adott útszakasz

Pécsi Norbert Sándort, a Magyar Közút kommunikációs osztályának vezetőjét arra kértük, segítsen a Haon olvasóinak abban, hol tudnak, illetve mi a menete annak, ha bejelentést kívánnak tenni egy-egy felmerülő közlekedési akadályról.

A legfontosabb, hogy a bejelentések előtt ellenőrizzék az olvasók, hogy az adott útszakasz kinek a kezelésébe tartozik. Cégünk csak az országos közutakat üzemelteti, ez a településeket összekötő fő- és mellékútvonalakat, illetve ezen utak településeken átvezető szakaszait, valamint közel 300 kilométernyi gyorsforgalmi utat jelent.

A belterületi utak döntő többsége a helyi önkormányzatokhoz tartozik, míg az autópályákat koncessziós társaságok üzemeltetik. Ha sikerült azonosítaniuk az útszakasz üzemeltetőjét, akkor érdemes minél több és pontosabb információt megadni a bejelentésekhez – emelte ki.