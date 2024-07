Egészen a múlt század közepéig repülhettünk vissza az időben július 20-án szombaton Hajdúviden, ahol civil kezdeményezésre, hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az Aratónap és kelt tészta fesztivált. Az érdeklődők a hagyományos, kézi aratás mellett korabeli cséplőgéppel, valamint a búza betakarításához szükséges egyéb gépekkel, eszközökkel ismerkedhettek meg az érdeklődők.

Az aratás legfontosabb veterán eszközeit is szemügyre vehettük

Forrás: Molnár Péter

Szilágyiné Kovács Andrea, a program szervezője elmondta, eredetileg öt helyi család ötlete volt, hogy szerveznek egy kis aratásnapi találkozót, de mivel az eseményt időközben felkapta a közösségi média, s többek között a Hajdú Online is ajánlotta olvasóinak, ezért úgy döntöttek, kibővítik a programot.

– Meghívtuk a Hajdúböszörményi Veterántraktor Egyesületet és a Hajdú Bokréta Hagyományőrző Egyesületet, illetve érkezik egy néptáncos pár Debrecenből. Aratógulyást főzünk, azzal vendégeljük meg a vendégeket, továbbá szerveztünk kelttészta-versenyt is – sorolta. Kéziaratás-bemutatóval is készültek a szervezők, amit a 84 éves Sanyi bácsi mutatott be az érdeklődőknek. A búza begyűjtése után pedig egy veterán cséplőgépet is munkába állítottak, illetve egy aratókoszorú elkészítését is bemutatták.

A jól karbantartott eszközzel lehet a legsikeresebb az aratás

Forrás: Molnár Péter

Kemény munka a kézi aratás

A hajdúvidi sportpályán sorakoztak a traktorok és a cséplőgép, illetve itt készült az aratógulyás is, de a búzatáblához át kellett sétálni a Hajdúvid határába. A menetet két lovaskocsi vezette, mögöttük a Hajdú Bokréta Hagyományőrző Egyesület tagjai nótáztak, illetve az aratószerszámokba kapaszkodó férfiak haladtak.

A kézi aratás közben szóba elegyedtünk Szabó Sándorral, a Hajdúböszörményi Veterántraktor Egyesület egyik tagjával. Mint megtudtuk, tizenhét régi traktorral és egy cséplőgéppel is kitelepültek.

Gyerekként nem vettem részt az aratásban, csak édesapámnak vittem ki mindig az ennivalót. Ott láttam, ahogy a hoffer traktor hajtja a cséplőgépet, az elevátor pedig hordta a szalmát kazalba. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy engem is feldobtak a felhordóra és pillanatok alatt a szalmakazalra estem

– emlékezett vissza nevetve.