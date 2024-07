Campusközeli albérletet 250 ezer forintért vehetünk ki, igaz, ezért az árért már igazán komfortosan érezhetjük magunkat: 80 négyzetméteren 2 nagy szoba, konyha, fürdőszoba, spájz, közlekedő, előtér található, teljes körűen felújított, udvar és autóbeálló is van. Feleekkora lakást „potom” 190 ezer forintért bérelhetünk, cserébe mindössze 3 perc sétára van a Debreceni Egyetem főépüete.

Mennyibe kerül egy szoba Debrecenben?

Természetesen amennyiben nincs igényünk egy teljes lakásra, szobát is bérelhetünk Debrecenben. Ezek ára jóval kedvezőbb, habár a kínálat is jelentősen kevesebb. A hirdetéseket „fellapozva” 45 ezer forintért találtunk legolcsóbban: az Agrártól 5 percre, a Borbíró téren egy háromszobás lakás egyik egyedileg zárható erkélyes különszobáját kínálják ennyiért. Itt egyetemista lányokhoz lehet társulni, csendes, nem dohányzó lány lakótárs jelentkezését várják. A rezsivel, mint mindenhol, itt is számolni kell. Szintén nőnek szeretnék kiadni azt a szobát is, amit már 65 ezer forintért kínálnak a Csapókertben, a Kassai úti campushoz közel. Rezsit és kéthavi kauciót is be kell fizetni.

Albérlet- és szobaárak Debrecenben

Összességében elmondható, hogy a debreceni albérletek habár vegyes képet mutatnak, ami közös bennük, hogy egyiket sem fogjuk tudni olcsón kivenni.

A legtöbb helyen kikötik, hogy a dohányzás nem megengedett, és a kiskedvenceket sem látják szívesen. Elvétve találni olyan hirdetést csak, ahol ne kellene rögtön kéthavi kauciót és az első havi bérleti díjat befizetni. Albérletet átlagosan 150 ezer forintért találunk, ez alatt már engedni kell az igényeinkből. A választék bőséges, de érdemes sietni, mert a legjobb helyeket hamar kiadják. A szobakínálatot tekintve nincs nagy választék Debrecenben, de ismerve a hirdetési platformokat, nem utolsósorban a közösségi média ingatlanos csoportjait, ebben is szerencsével járhatunk.