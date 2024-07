Összesítésben az ötödik helyen végzett a debreceni Agóra Tudományos Élményközpont robotikacsapata a hollandiai Eindhovenben rendezett RoboCup Világbajnokságon, közölte kedden az intézmény. Mint írták, Eigner Bendegúz és Papp Márk Máté a juniorok között a Rescue Maze (felderítő-helyszínbejáró) versenyszámban, nagyon erős mezőnyben, 31 ország csapataival mérte össze tudását. A robotoknak ezúttal is egy katasztrófahelyszínt szimuláló, akadályokkal teli, labirintusszerű pályán kellett adott idő alatt segélycsomagot bejuttatniuk a rászorulóknak.

Ötödik lett az Agóra csapata a RoboCup Világbajnokságon

Forrás: Agóra Tudományos Élményközpont

Nem először mutatta meg az Agóra csapata, mit tud

Az Agora Robotics csapata a világbajnokot is megelőzve a legjobb pontszámot szerezte meg a most először megszervezett úgynevezett technikai challenge-ben. Ennek keretében a futamok után egy bonuszkörben tesztelték a szervezők, mennyire képesek a csapatok reagálni a váratlan helyzetekre. A versenyzőknek másfél órájuk volt felkészíteni a robotjukat arra, hogy az teljesen új szabályok szerint járja be a labirintust.

Eigner Bendegúz és Papp Márk Máté egyébként évek óta komoly sikereket érnek el a robotikaversenyeken az élményközpont színeiben, és sorozatban ötödször kaptak lehetőséget a nemzetközi RoboCup Junior versenyeken való részvételre.

A csapat mentora az Agóra szakmai munkatársa, Szabó Gábor volt.