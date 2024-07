Szép, nagy kerttel, 65 éve tartó boldog házassággal és jó egészségével is büszkélkedhet a debreceni Puskás József, aki július 11-én töltötte be 90. életévét. Ez alkalomból látogatta meg a szépkorút, s köszöntötte fel a cívisváros nevében július 19-én Tóth-Vanka Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa. A 90 éves Józsi bácsi örömmel mesélt az életéről és a mindennapokról vendégeinek.

A 90 éves Puskás József szívesen mesélt az életéről

Forrás: Kiss Annamarie

Ma is gondozza kertjét a 90 éves Józsi bácsi

– Nyírmártonfalván születtem és ott is nőttem fel. Egy év házasság után költöztünk Debrecenbe, 1965-ben. Vettünk egy kis házat, azt újítottuk fel. Amikor nyugdíjba mentem, akkor költöztünk ebbe a mostani házunkba, mert nagyobb kertet szerettünk volna – mesélte az ünnepelt. Mint megtudtuk, a 400 négyszögöl nagyságú kertet maga gondozza a mai napig, de ma már csak a felével tud foglalkozni.

– Van még most is minden: virágoskert, gyümölcsfák, szőlő, veteményes. Csak a mostani tavasz nem volt olyan jó, kétszer is fagyott, amikor megnőttek a növények, jött a nagy jég, most meg a szárazság – osztotta meg.

Debrecen önkormányzata nevében Tóth-Vanka Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa köszöntötte Józsi bácsit

Fotó: Kiss Annamarie

Debrecenben leltek otthonra

Józsi bácsi elmondta, munkalehetőségek miatt költöztek Debrecenbe, bár Nyírmártonfalvához képest akkoriban itt sem volt nagy választék. A Fűszértnél (Fűszer és Édességkereskedelmi Vállalat) helyezkedett el először árufuvarozóként, majd göngyölegbegyűjtőként.

Nagyon nehéz munka volt. Abban az időben még szombaton is dolgoztunk. Volt, hogy csak hétvégén találkoztam a kisebb gyerekekkel. Ünnepek előtt sok szállítást kellett teljesíteni, még este is mentünk

– idézte fel. Innen ment nyugdíjba 1993-ban.

A debreceni szépkorú 65 éve él boldog házasságban feleségével – aki a szomszédos Nyíracsádról származik –, két gyermekkel, négy unokával és öt dédunokával büszkélkedhet. Valamennyien Debrecenben laknak, múlt szombaton ünnepelt közösen a család. 90 év tapasztalatával pedig azt üzeni a mai, családalapítás előtt álló, vagy azt tervező fiataloknak, hogy dolgozzanak szorgalmasan, s éljenek a lehetőségeikkel.