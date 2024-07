Az ünnepelt és a lánya között nagyon szoros a kapcsolat, nem csak minden nap beszélnek, de találkoznak is. Ilona mindenben támogatja édesanyját, ami egyébként ottjártunkkor is feltűnt. Azt is megtudtuk, Ica mama egykor a Skandináv lottón nagy összeget nyert, 15 évvel ezelőtt 6 találata lett, több mint 300 ezer forintot zsebelhetett be, ami akkor (most sem kevés) nagy pénznek számított.