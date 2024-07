Az elmúlt tíz év második legjobb eredményét hozta a 2024-es általános felvételi eljárás a Debreceni Egyetem számára – összegezte Bartha Elek oktatási rektorhelyettes csütörtökön sajtótájékoztatóján a rektori hivatalban. Hozzátette, a tavalyi év – országosan is – kiugróan magas adataihoz képest idén némileg csökkenés volt, de így is sikerről lehet beszélni. A felsőoktatási felvételi ponthatárokat az előző napon tették közzé, a debreceni intézményre vonatkozó számokat részletezte Bartha Elek. Elöljáróban megjegyezte, a 2024-es felvételi eredményei Debreceni Egyetemet illető sikeréhez hozzájárult, hogy az idei felvételi eljárásban sok újítás volt, így a leendő hallgatók számára rugalmasabbá vált a rendszer, és az intézmények is saját profiljuknak megfelelően tudták alakítani felvételi stratégiájukat; ezzel pedig a Debreceni Egyetem is élt.

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese a 2024-es felvételi eredményei kapcsán tartott sajtótájékoztatón

Forrás: Czinege Melinda

A 2024-es felvételi eredményei még nem teljesen véglegesek

A most lezárult felvételi eljárásban 7569 hallgatót vettek fel (tavaly 8019-et), az összes jelentkező 18074 fő volt, első helyként 9790 fő jelölte meg a DE-t, utóbbiak 77 százaléka nyert felvételt (tavaly 71 százalékuk, általában 70 százalék körül van ez az adat).

Alapszakra 5116 főt vettek fel, mesterképzésre 1220-at, osztatlan képzésre 970 főt, míg felsőoktatási szakképzésre 263 hallgatót. Korábban keresztféléves felvételi eljárásban 419 főt vettek fel, angol nyelvű képzésen 2218, doktori iskolában pedig 249 hallgató kezdheti meg szeptemberben tanulmányait. Ehhez jön még a majdani pótfelvételi eljárásból várhatóan mintegy 600 hallgató, a határon túli felvételi eljárásból és az esetleges jogorvoslat révén bekerülők; összességében több mint 11 ezren kezdhetik meg tanulmányaikat 2024-ben a Debreceni Egyetemen.

Bartha Elek kitért arra, hogy idén – a minden egyetem számára presztízst jelentő, minőségi képzés elemeként működő – mesterszakokra valamivel több, míg a felsőoktatási szakképzésre egy kicsivel kevesebb hallgatót vettek fel, utóbbiak közül valószínűleg többen jutottak be alapszakra. Állami ösztöndíjjal 6218-an, önköltségen 1351-en tanulhatnak a most felvettek közül, ez az arány évek óta nagyjából állandó.

Az első helyre jelentkezettek száma: alapképzés: 6578 fő

mesterképzés: 1717 fő

osztatlan képzés: 1220 fő

felsőoktatási szakképzés: 275 fő

A legnépszerűbb területek és szakok

A képzési területeket illetően legnépszerűbb az orvos- és egészségtudomány (1390 főt vettek fel most), a gazdaságtudomány (1306 fő), és országosan is egyedülállóan nagy az érdeklődés a harmadik helyen álló pedagógusképzés iránt (1157 fő). Sokan tanulnak majd műszaki (672 fő) és jogi területen (585), a legkevesebb hallgatót művészetközvetítésre vették fel (31 fő).

Az országos arányoktól a Debreceni Egyetem jelentősen eltér évek óta

– jegyezte meg Bartha Elek.