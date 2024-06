A Kabai mellék csatornán lévő belvízátemelő szivattyútelep felújítása során változatlan formában, változatlan méretű elemekből építik át (újítják fel) az építészeti rész egy részét. A vízgépészeti részen szerelvények cseréje történik azonos szerelvényekre. A jelenlegi elhasználódott szivattyúk helyett teljesen azonos kategóriába tartozó, forgalomban lévő szivattyútípusokat építenek be. Egyéb szerelvények (zsilip, akna fedrácsok, gazfogó rács, védőkorlátok) esetén teljesen azonos méretben és mennyiségben építenek be újként legyártatott, felújított szerelvényeket. A szívóaknába búvárszivattyút telepítenek, komplett vízgépészeti szerelvényekkel. Kicserélik a légvezetéki oszlopon levő kapcsolószekrényt és a földkábelt. A szivattyútelep köré acél szerkezetű kerítés is készül.