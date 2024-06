– A következő tíz év a debreceni lelkiség, a debreceniség megerősítését kell, hogy szolgálja. Ez pedig a közösségi programokban, a környezetünk szépítésében, a város élhetővé tételében és a fenntarthatósági paramétereknek való megfelelésben tud majd a segítségünkre lenni, és arra bíztatok mindenkit, hogy szívvel-lélekkel álljon az ügy mellé – fogalmazott a polgármester.

Teljes megújuláson ment át a Vénkert

Barcsa Lajos alpolgármester rámutatott, hogy a Vénkert teljes mértékben megújult az elmúlt években: korszerűsítették a Borsos-villát, iskolákat és intézményeket is, illetve el tudtak indítani egy közösségi kertet. Azt pedig igazán nagy eredménynek tartja, hogy ezt sikerült belső tartalommal megtölteni, miszerint létrejött az Örvénykertért Egyesület, mely szervezésének köszönhető a verseny is.

– Ilyen alulról jövő kezdeményezéseket támogat szívesen az önkormányzat, amikor érzik az itt lakók, hogy mire van szükség. Hogyha éppen arra van szükség, hogy ismerjük el azokat a lakókat, akik itt évek, évtizedek óta közösségi kertek mellett előkerteket is gondoznak, akkor e mellé oda kell állnunk – húzta alá Barcsa Lajos.

A köszöntőket követően a szervezők oklevelek formájában köszönték meg a versenyzőknek részvételüket, és még az első három helyezett kihirdetése előtt Bajor Bianka Liliána produkciója színesítette az ünnepi műsort. A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5.B osztályos tanuló fellépése azért is kiemelendő, mivel Kocsi Erika Vénkerti csoda című versét szavalta el, amit a szerző a térség saját kerti versikéjének szánt.

Majd ezt követően Kun András, Debrecen főkertésze és a zsűri szakmai vezetője mondta el észrevételeit a versennyel kapcsolatban.

Háromnál többen is felfértek a dobogóra

Forrás: Kiss Annamarie

– Az előkertek a mieink is és nem is, de azok a nyertesek szerintem, akik igazán magukénak érezték, és törődtek velünk – húzta alá. Rámutatott, hogy a szép előkertek nemcsak a lakások bejáratát varázsolták szebbé, hanem az adott ingatatlanok négyzetméterárainak emelkedését is eredményezték. Mint elmondta, volt olyan lakos, aki gondolt a méhecskékre, a madarakra és a sünikre is, ennek kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy a kertészkedés az emberek mellett az állatokról és az ökoszisztémáról is szól.