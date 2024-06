A debreceni Pósa utca környékén vasárnap kora délután is nagy volt a forgalom, de most nem azért, mert az emberek bevásárolni mentek a közeli szupermarketbe, hanem mindenki a szavazófülkék felé vette az irányt. A 141-144. számú szavazóköröknél már reggel beindult a nagyüzem, minden percben érkeztek az európai parlamenti, az önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választás szavazásra jogosultjai. Sokan elhozták a gyerekeiket is, egyrészt praktikus okokból, mert a voksolást összekötötték egy kellemes sétával, másrészt legalább az ifjak is belekóstolhattak kicsit a demokrácia egyik alappillérének hangulatába, hogy milyen is egy választás Debrecenben.

Nem volt kérdéses számukra a választás

Ottjártunkkor is nagy volt a forgalom, de az emberek fegyelmezetten végig állták a sort, hogy ők is leadhassák voksaikat. A várakozás közben többen is régóta nem látott ismerősökbe botlottak, természetesen a szokásos „Hogy vagytok, minden rendben?” kérdés után rögtön a szavazás volt a téma.

A roma származását büszkén vállaló Horváth Dániel elmondta, a szavazástól azt várja, hogy hozzá hasonlóan mindenki józan gondolkodással a békére, a nyugalomra és a fejlődésre szavaz majd. Az embernek 4-5 évente van lehetősége arra, hogy demokratikus eszközét, ami nem más, mint a szavazata, használja. Most 2024-ben itt a lehetőség élni vele – hangsúlyozta.

Ez a voksolás arról is dönt, hogy ki fogja képviselni az embereket Európában.

Cigány vonalon egészen más a helyzet: a régi korszakot az előző nagy roma vezetők lezárták, így egy új kezdetén vagyunk, és nagyon nem mindegy, milyen lesz. Ezért is fontos, hogy minél többen eljöjjenek, és véleményt nyilvánítsanak – nyilatkozta portálunknak Horváth Dániel.

Legfontosabb a nyugalom

Pankotai Krisztián is megjárta már a szavazófülkét, mire megszólítottuk. Ő kiemelte, számára is legfontosabb a béke és a nyugalom. – Beszélgetve cigány honfitársaimmal, mindenkitől a béke szót hallom legelsőnek. Nem jó látni az aggódó szüleinket, akik attól tartanak, a gyermekeiknek, unokáiknak egy olyan háborúban kellene részt venniük, ami nem is ránk tartozik. A Cikösz koordinátoraként elmondhatom, az elsődleges cél, hogy a Fidesszel harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki, ami Debrecenben jól is működik.

Egyetlen másik párt sem nyújtotta felénk a kezét, ami elgondolkodtató. Épp ezért nagyon fontosnak tartjuk ezt szavazást, mert az együttműködésnek tovább kell erősödnie

– hangsúlyozta.