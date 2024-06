A választás örök igazsága: kezünkben a jövőnk

A Benedek János utcára érve a Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola körzetéhez tartozókat figyelhettük meg, s köztük fiatalok és idős párok is leadták voksaikat. Megkérdezetteink közül Zoli úgy gondolja, fontos, hogy ahhoz, hogy nagyban jól működjön minden kell az is, hogy helyben is stabilak legyenek a körülmények. Zsófi eddig is rendszeres szavazó volt, és az a véleménye, hogy saját kezünkben van a jövőnk, a lehetőség pedig adott erről dönteni, így él vele.

A Nemzeti Választási Iroda 11 óráig mért adatai szerint 20,07 százalékos volt a részvételi arány Hajdúböszörményben.