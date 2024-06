Június 9-én 6 és 19 óra között tartják a 2024-es választásokat Magyarországon; a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választás mellett ekkor adhatjuk le az európai parlamenti képviselőkre, valamint a vármegyei közgyűlések tagjaira is a szavazatokat. A valasztas.hu oldal böngészve több érdekességet is láthatunk, nézzük például a vármegye legkisebb települését, Vekerdet, ahol a 98 választópolgár 3 polgármesterjelölt közül is választhat, Bihardancsházán 146-ra jut két jelölt. Hajdúbagoson 1690-en élhetnek szavazati jogukkal, nekik 5 esetleges vezető közül kell választaniuk. A legtöbb településen egyébként 2-3 jelölt indul a polgármesteri székért, de azért van jó néhány olyan is, ahol ennél többen érzik magukban az erőt. Hat polgármester közül választhat Magyarhomorog 668, Nyírmártonfalva 1576 és Püspökladány 11 ezer 69 választópolgára is.

A választás napján reggel 6 és este 19 óra között járulhatunk a szavazóurnákhoz

Forrás: Napló-archív

16 olyan település van, ahol már eldőlt a választás

Mivel az önkormányzati választás egyfordulós, a választás sikerének nincs érvényességi (hány embernek kell szavazni) és eredményességi feltétele (hány szavazat kell a győzelemhez). Így, ha egy településen csak egy ember megy el szavazni, akkor az a jelölt lesz a polgármester, akire ez az ember a szavazatát leadja, mivel már egy szavazat is elég a győzelemhez.

Hajdú-Biharban a 16 olyan települést számoltunk, ahol egy polgármesterjelölt szerepel majd a június 9-én a lapon.

Néhány jelölttel megkérdeztünk arról, mit jelent számukra az, hogy nem akadt kihívójuk.

Kettős érzés, egyrészt nagy megtiszteltetés, ha a településen nincs más induló, mert ez valamilyen szinten az elvégzett munkának is köszönhető. Másrészt valamelyest alacsonyabb részvételre számít az ember, ez azonban nem szerencsés. Annak ellenére, hogy egy polgármesterjelölt van, a képviselő-testület tagjai ugyanúgy számítanak, ott már van verseny

– nyilatkozta Kovács Miklós (Fidesz-KDNP), Báránd polgármestere, aki kihívó nélkül már biztos – ha minimum egy érvényes szavazatot kap –, hogy a negyedik ciklusát kezdheti meg a településen. Arra is rámutatott, a helyi listán túl az európai parlamenti és a vármegyei lista miatt is fontos lenne, hogy minél többen menjenek el szavazni vasárnap.