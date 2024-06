A mozgósítás Hajdú-Biharban is elkezdődött, szombat délelőtt Bodó Sándor, a vármegye 5-ös választókerületének országgyűlési képviselője elsőként Hajdúszoboszlón találkozott a választópolgárokkal. Mint mondta, jó felhívni a választók figyelmet arra, hogy önkormányzati és európai parlamenti választások lesznek, most kivételen egyszerre kell dönteni polgármesterekről, a helyi önkormányzati képviselőkről, a vármegyei és az európai parlamenti listáról is.

Nagy tétje van az idei választásoknak, erről pedig a választópolgároknak is tudnia kell

Forrás: Tóth Imre

Nem szabad távol maradni a választástól

– Összetett feladat előtt állunk. Ha a helyi ügyeket jól kezeljük – és hiszem, hogy jó jelölteket tudunk a választók figyelmébe ajánlani, akik mindenképp megérdemlik a bizalmat –, és az EP-listán is jól szereplünk, akkor nyugodt politikai környezetet tudunk teremteni, s jó értékeket megfogalmazni Brüsszel felé is – vallja Bodó Sándor, aki Kocsis Róbert, Hajdúszoboszló egyik önkormányzati képviselőjelöltjével vette nyakába a várost. Első állomásukra mi is elkísértük őket. A Hősök tere egyik lakásának egyik csengőjét nyomták meg először. Egy kedves, vidám hölgy fogadta a politikusokat. Beinvitált mindannyiunkat, s egy kávé mellett beszélték át, mi is a tét vasárnap, s miért fontos, hogy minél több ember járuljon az urnákhoz június 9-én. Elena egyetértéssel fogadta Bodó Sándor szavait, s megegyeztek abban, hogy vasárnap nem szabad távol maradni a választástól.

A búcsú után a képviselők folytatják útjukat, hiszen az Egymillió Találkozás Napjának az a célja, hogy minél több településen, minél több választópolgárral vegyék fel a kapcsolatot.

Az utolsó tartalékokat, információkat is el kell juttatni a választókhoz, hogy dönteni tudjanak. Hétfőn, kedden már késő lesz reklamálni, évekig a választások a következményeit kell megélnünk

– vallja Bodó Sándor.