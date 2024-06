Ottjártunkkor egy első szavazóval is találkoztunk. Tömöri Anikó azért érezte fontosnak, hogy eljöjjön, mert szerinte lényeges, hogy a fiatal generáció hallassa a hangját, az ő jövőjükről van szó. Többféle forrásból is tájékozódott, az interneten utánanézett a jelölteknek, és a barátaival is megbeszélték, kiknek adják a szavazatukat.

Az idei választáson már korán reggel képviseltették magukat a fiatalok

Forrás: Molnár Péter

Balázs elmondta, még most szavaz életében másodszor, de nagyon fontosnak tartotta a részvételt, úgy gondolja, nem azért küzdöttek az emberek a történelem során hosszú ideig a demokráciáért, hogy végül ne éljenek az állampolgári jogaikkal.

Feri a kutyasétáltatás miatt érkezett korán, ő is minden alkalommal eljár voksolni. Norbertnek mi segítettünk megtalálni, melyik szavazókörbe tartozik, cserébe elmondta, nem jár el szavazni, de úgy érezte, most kiemelten fontos dolgokról kell dönteni, ezért mindenképpen részt akart venni.