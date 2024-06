A mai nap folyamán vannak a 2024-es európai parlamenti, települési és a nemzetiségi önkormányzati választások is. Telefonon megkerestünk néhány hajdú-bihari kötődésű ismert embert, akik a Haon érdeklődésére megfogalmazták, miért érzik kötelességüknek élni a szavazati jogukkal. Danielfy Gergő énekes a Haonnak kifejtette, bizonyára mindenkinek fontos az országa, a hazája, a városa, ahol lakik, és az, hogy mi magunk dönthetünk az elkövetkezendő évek alakulásáról; ez napjainkban természetes dolog, és úgy véli, ezt a természetességet ki kell használni, és élni vele. – Akkor van értelme a társadalmi létnek, ha szavazunk. Amikor betöltöttem a 18. életévemet, abban az évben pontosan volt választás, és ugyanúgy gondolkodtam erről, mint most, elmentem szavazni, ahogyan most is elmegyek június 9-én – hangsúlyozta az énekes.

Dánielfy Gergő biztosan elmegy szavazni, szerinte nagyon fontos a választás

Forrás: Napló-archív

Választás 2024: Miért menjünk el szavazni?

Gábor Betti debreceni énekesnő úgy fogalmazott, ha már a döntés lehetősége a kezünkben van, és eldönthetjük, ki vezesse az adott települést, ahol élünk, illetve milyen képviseletünk legyen az Európai Parlamentben, akkor élnünk kell vele. – Természetesen az a legjobb, ha nem más(ok) hatására, befolyásolására cselekszünk, hanem legbelül azt érezzük, ha már van alkalmunk szavazni, akkor miért ne mennénk el; élni szeretnénk a szavazati jogunkkal – hangsúlyozta az énekesnő. Rámutatott, amikor betöltötte a 18. életévét, abban az évben is volt választás, akkor országgyűlési, de ugyanúgy gondolkodott, mint most, és elment voksolni.

Már fiatalon is éreztem, a hasonló döntéseknek nagy jelentősége van, és úgy tartom, egy szavazat is számít. Otthonról hoztam, örököltem meg ezt a gondolkodásmódot, hozzáállást, aminek igazán örülök. A szüleimtől is azt tanultam: ha van rá mód, hogy beleszóljak abba, mit szeretnék a jövőben, akkor igenis vegyem a fáradságot, és menjek el szavazni

– jegyezte meg. Hozzáfűzte, szerinte ha valaki nem megy el voksolni, akkor később se kritizáljon.

Gábor Betti környezetében mindenkitől azt hallotta, el fog menni szavazni, ugyanis nem tudnak, ismernek arra okot, hogy miért ne így cselekednének. – Jó hallani, hogy így gondolkodnak. A lányom még tizenöt éves, de már többször kinyilvánította, várja, hogy nagykorú lehessen, mert szeretne ő maga is dönteni a sorsáról. Ha betölti a tizennyolcat, akkor biztosan élni fog állampolgári lehetőségével – mondta.