Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2024. július 1-jétől 2030. június 30-ig terjedő időtartamra Vágó Zsoltot nevezte ki a Debreceni Törvényszék elnökévé – tudatta június 28-án Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék sajtóreferense. Vágó Zsolt a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán végzett, 2005-ben kapott bírói kinevezést. Referádájába elsősorban közlekedési büntető ügyek tartoznak. Igazgatási feladatokat 2011. februárja óta lát el, amikor is a Debreceni Járásbíróság büntetőcsoportvezető bírója lett. A Debreceni Törvényszék elnöke 2016. november 21-től a Debreceni Járásbíróság elnökévé nevezte ki – közölte Dobó Dénes.

Vágó Zsolt Kahler Ilonát követi

Mint korábban írtuk, az elmúlt 12 évben – két cikluson át – Kahler Ilona Márta töltötte be az elnöki posztot. Ahogyan a Haonnak elmondta, ez idő alatt számos fontos változás, kihívás, tanulság volt, minden jogszabály és körülmény megváltozott a munkájukat illetően. A jogszabályi módosítások mellett megtörtént a digitális átállás, bevezették a távmeghallgatást, továbbá új épületbe költözött a Debreceni Járásbíróság, költségkímélő intézkedéseket vezettek be és a dolgozók új generációja is megjelent.