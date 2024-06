Ahogyan arról korábban beszámoltunk, május végén kezdték el a nagyfelületű útfelújítást a Derék utcában, amit a napokban be is fejeztek – a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be a helyszínen szerda délután.

Lezárult az útfelújítás a Derék utcában

A felújítás kezdetekor Papp László polgármester megjegyezte, 2017 óta folyamatos a közlekedésfejlesztés Debrecenben: a teljesség igénye nélkül több belvárosi, keleti és nyugati irányú utat alakítottak egyirányúvá, valamint csomóponti és lakótelepi útfejlesztéseket hajtottak végre. Majd rámutatott, idén magasabb fokozatra kapcsol a város vezetősége az előző évekhez képest, és több mint négymilliárd forintot különít el Debrecen közlekedésrendszerének fejlesztésére.

Csaholczi Attila önkormányzati képviselő a szerdai sajtótájékoztatón kiemelte, a város nagyfelületű útfelújítási programja – melynek elsődleges célja az elöregedett, tönkrement aszfaltburkolatok cseréje – a környéken élők igénye alapján a Derék utcai szervizutat is elérte. A Derék utca és a Vincellér utca találkozásánál egy 274 méteres szakaszon zajlott útfelújítás a tócóskerti lakosok kényelme érdekében. – A szervizút helyreállítása 44 millió forintba került. Ahol szükséges volt, ott kicserélték a szegélyköveket, ahol meggyengült az útszerkezet, ott megjavították, emellett szintbe helyezték a közműaknákat, végül pedig megtörtént az aszfaltozás – hangsúlyozta. Hozzátette, az újításoknak köszönhetően a környék 15 parkolóhellyel gazdagodott.

Csaholczi Attila és Sánta János önkormányzati képviselő beszélt a felújításról

Forrás: Molnár Péter

Sánta János önkormányzati képviselő kiemelte, a körzet nagyon szépen fejlődik, és ezt szeretnék folytatni a következő ciklusban is, az elkövetkezendő 5 évben. – Köszönöm a környékbeli lakosoknak a türelmét, körülbelül egy hónapig folytak itt a munkálatok, de láthatjuk, megérte, ugyanis teljesen új aszfaltburkolatot kapott a szervizút, és még több parkolóhely is lett a Derék utcában – mondta.

Ebben az évben 23 utcában terveznek utat építeni, több mint 25 utca aszfaltburkolatának zajlik jelenleg a részleges és teljes megújítása, illetve nyolc lakótelepi útszakasz esetében van kilátás komoly fejlesztésre.