A 104 éve nem halványuló fájdalmas eseményre, a trianoni békediktátumra emlékeztek június 4-én kedden Nádudvaron, a Kossuth téren.

A városvezetőség is elhelyezte az emlékezés koszorúját a Trianon-emlékműnél

Forrás: Marján László

A Trianon-emlékmű előtt Maczik Erika polgármester megemlékező beszédében elmondta: a fájó és tragikus évtizedeket megélt emberek, családok mai leszármazottainak a Kárpát-medencében az emlékezés mellett az a legfőbb feladatuk, hogy egymást segítve, erős összekapcsolódásokkal, kölcsönös látogatásokkal, közös programokkal, közös célokkal és azok megvalósításával segítsék át a magyarságot a jövő századokra.

Különösen nagy szükségük van most erre Kárpátalján élő nemzettársainknak, akik közül sokan valóságosan élik meg a háború tragikus veszteségeit családtagjaik, rokonaik, ismerőseik elvesztésével. Trianon fájó sebeit csak a békével gyógyíthatjuk, nemzeti összetartozásunkat csak békében élhetjük meg

– hangsúlyozta a városvezető.

A nádudvari áldozatokra is emlékeztek a trianoni békediktátum évfordulóján

Hell Tibor református lelkész imádságában a bibliából idézett, majd beszédét folytatva elmondta, a nagyhatalmi érdekek is szerepet játszottak ebben az 1920-as diktátumban. Szót ejtett a „kardcsörtetőkről”, akiknek „köszönhetjük” ezt a szobrot, mutatott a vele szemben álló első világháborús emlékműre, s az azon felsorolt több száz nádudvari áldozat nevére, akik általuk jutottak az értelmetlen halálba. A „kardcsörtetők” most is hallatják hangjukat, nem törődve az embereket érintő hűborús következményekkel.

A nádudvari diákok méltó módon tették még tartalmasabbá a megemlékezést: a Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói közül Alker Panna (8.d) történelmi visszaemlékezése és Kiss Linett (6.a) Wass Albert Üzenet haza című versétnek elszavalása mellett a Nádudvari Népi Szakgimnázium és Kollégium diákjai az Erdélyi induló, valamint a palóc himnusz eléneklésével.

A Nádudvari Népi Szakgimnázium és Kollégium diákjai

Forrás: Marján László

Végezetül a helyi önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit a Trianon-emlékmű előtt.

A megemlékezést a Himnusz és a Szózat eléneklése foglalta keretbe.