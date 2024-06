Energetikai felújítást végeztek a téglási súlyemelő központ épületén; a létesítményt pénteken délelőtt adták át. A Pozsár Gyula utca 38. szám alatti épület többek között a város súlyemelő edzőtermének, irattárának, műhelyének ad otthont. A téglási súlyemelő központ komplex energetikai fejlesztése a TOP PLUSZ keretében valósult meg. Mint az ünnepségen elhangzott, a település elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosításának népszerűsítésében és lehetőségeihez mérten kiveszi részét a környezettudatos megoldások alkalmazásából.

Kívül-belül modernizálták a súlyemelő központ épületét

Forrás: Téglás polgármesteri hivatal / Barna Szilvia

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke beszédében kiemelte, vármegyei szinten is hatékonyan tudják támogatni a közösségi célokat. – A támogatások felhasználása, jelen esetben is jól látható módon értéket teremtett több szempontból is. Ebben az energiaválságos időszakban a minél hamarabb megvalósuló projektek által lépéselőnyben tudunk lenni a fenntartási költségek területén – mondta az elnök.

Nemcsak a súlyemelő központ újult meg

– Téglás eredményes és az elmúlt négy évben kimagasló fejlődése példaértékű a térségben – hangsúlyozta Tasó László országgyűlési képviselő. Rámutatott: a város tehetséges fiataljainak támogatása az amatőr sport, jelen esetben a súlyemelés további eredményességének hátterét biztosítja. – Talán most készülnek fel a jövő olimpikonjai, nemzeti büszkeségei – mondta bizakodóan.

Szabó Csaba polgármester felidézte, hogy a város intézményei teljes energetikai megújuláson mentek át az elmúlt négy és fél évben. A mostani épület korszerűsítése során a nyílászárókat kicserélték, lábazati, homlokzati és födémszigetelés valósult meg, valamint a belső fűtésrendszert is korszerűsítették új kondenzációs gázkazánnal és új hőleadók kiépítésével. A projekt keretében egy 5,2 kWp teljesítményű napelemes rendszert telepítettek.

Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épületeit, azaz minél kisebb mértékű legyen az energiaáraktól való függés.

A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások minimalizálódnak, az így megtakarított forrás pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak – tudatta a polgármester.