Hozzátette, a száz kilogrammos testsúlyt meghaladók számára, vagy aki meredek helyen, nehezebb terepviszonyok közepette, esetleg hosszabb távon venné igénybe, erősen ajánlottabb a duálmotoros rollerek, amik viszont már a biztosítás-köteles kategóriába eshetnek. A megerősített kasznival rendelkező példányok már nagyobb teljesítményre és hatótávra is képesek. Így értelemszerűen az akkumulátor mérete is nagyobb, ami súlyban is megmutatkozik. Ezek a típusok 30 és 50 kilogramm közé esnek. A végsebességből adódóan városi fajtársaikkal ellentétben már több dugattyús, vagy akár hidraulikus fékrendszerrel is el vannak látva.

Az ügyvezető mutatott olyan rollert is, amellyel 70 kilométer per órás sebességgel is lehet száguldozni, ezeket azonban már ritkábban látjuk Debrecen utcáin szlalomozni. Néhány hasznos tippel is ellátott minket, hogyan válasszuk ki a nekünk való kétkerekűt.

A városi rollerek jelentős része 8 és fél colos kerékkel van felszerelve, a nagyobb testűek esetében 10 colosak a kerekek. Ez a menetbiztonság és a komfort szempontjából sokat számít. A tömör gumis elektromos rollereket azonban egyáltalán nem ajánlják, mert az alkatrészek – főleg az akkumulátor – élettartama akár 50 százalékkal is csökkenhet az erős vibráció hatására

– mondta.