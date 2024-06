Egy sikeres város esetében talán ez az egyik legnagyobb kihívás. Aki figyeli Debrecent, vagy itt él, pontosan tudja, hogy hosszú-hosszú évek óta jelentős forrásokat fordítunk a közlekedés fejlesztésére. Csak 2024-ben 57 utcát építünk vagy újítunk fel. Az elmúlt évek alatt a város egészét érintő közlekedési fejlesztések is történtek, indultak el. Ilyenek többek között: a 33-as főút felújítása és bővítése, az új józsai autópálya-csomópontok vagy az iparterületek összekapcsolását szolgáló útfejlesztések.

A következő évek a keleti városrész nagy közlekedési fejlesztéseiről fognak szólni. Elindult a keleti elkerülő út megvalósításának előkészítése, amely olyan nagy közlekedési folyosókat kapcsol majd össze, mint a 4-es, a 471-es, a 47-es és a 48-as főutak. Folyamatban van a repülőtér fejlesztése is, ahol a nyár végére elkészülhet a terminálbővítés, de készülünk a futópálya felújítására és egy új terminálépület építésére is. Debrecen közlekedésfejlesztési stratégiájában fontos szerepet tölt be a helyi közösségi közlekedés.

Itt is jelentős előrelépésekről tudok beszámolni: a 2009-ben beszerzett Volvo-flottát az év végéig teljesen lecseréljük környezethatékonyabb motorokkal szerelt Mercedes buszokra; de 12 elektromos autóbusz is üzembe állt. A fenntartható városi közlekedés következő lépése a napelemparkok kialakítása, az energiatárolás megoldása lesz, amely tovább erősítheti a tisztán elektromos hajtású közösségi közlekedési járművekre való átállást. Mindezek mellett a város gazdasági erősödése lehetővé tette, hogy minden 6 és 14 év közötti korú Debrecenben tanuló diák, illetve óvodás gyermek számára ingyenessé tettük a közösségi közlekedést. A program sikerét jól mutatja, hogy több mint 14 ezren váltották ki eddig a Junior Debrecen Városkártyát. Ez 80 százalékot meghaladó kihasználtságot jelent. Folyamatosan tárgyalunk a kormánnyal a főpályaudvar-projekt újraindításáról, s ez a következő időszakban meg is fog történni. A legközelebbi nagy fejlesztés az 1-es villamosvonal teljes felújítása, valamint új villamosok beszerzése lesz. Szeretnénk továbbá a 3-as villamosvonal megvalósításának előkészítését is elindítani.