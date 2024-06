Nem először hívja fel a figyelmet a debreceni Kneifel Ádin történetére Rácz Jenő. A sztárséf már néhány hónapja is aktívan kiállt a Duchenne-féle izomdisztrófiában szenvedő kisfiú ügye mellett, és arra kérte az embereket, segítsenek, hogy összegyűljön a kitűzött 1,3 milliárd forint Ádin külföldi génterápiájára.

Rácz Jenő is kiállt Kneifel Ádin ügyéért: a sztárséf hisz az összefogás erejében

Pár ezer forint is sokat jelenthet Kneifel Ádin harcában

Rácz Jenő amellett, hogy maga is édesapa, az Egy Lépéssel Több Alapítvány nagyköveteként dolgozik, így kiemelten fontos neki a debreceni kisfiú.

Mikor megismertem Ádin történetét, nem tudtam nem belegondolni, mihez kezdenék szülőként a helyzetükben. Közszereplőként is úgy vagyok vele, nem tudnék másban reménykedni, csak a közösség erejében. Abban, hogy a sok kicsi sokra megy. Ennél jobban azonban nem mertem belehelyezkedni az életükbe. Nem szeretném elképzelni, milyen nehéz ez. Még akkor sem, ha hasonló sajnos bármelyikünkkel megtörténhet. Adjunk hálát az istennek, a sorsnak, ha mi nem szembesülünk ilyen kihívásokkal az életünkben. Mert annál nagyobb és keményebb megpróbáltatás a világon nincs, mikor a gyereked jövőjéért kell küzdened úgy, hogy tudod, egyedül nincs elég eszközöd és erőd megteremteni a szükséges feltételeket. Közösen viszont, akár csak egy-két ezer forintot áldozva Ádin jövőjéért, segíthetünk neki és a családjának átlendülni ezen a szörnyű kihíváson

– idézte a séfet pénteken a Metropol. Sok pénzbe kerül a génterápia, de Rácz Jenő szerint összefogással semmi sem lehetetlen.

„Volt már néhány jó példa arra, hogyha mi magyarok összefogunk, akkor függetlenül attól, hogy viszonylag kis ország a miénk, óriási dolgokat tudunk elérni. Hiszek abban, hogy Ádin kezelése lehet a következő közös csodánk. Nem töltöttünk olyan sok időt együtt, de ebből is átjött, mennyire életvidám, kedves és önzetlen személyiség már most is Ádin. Megérdemli, hogy közösen legyünk kedvesek és önzetlenek őérte” – tette hozzá.

Kneifel Ádin külföldi génterápiájához 1,3 milliárd forintra lenne szükség

Mint a lap emlékeztet, a hároméves kisfiú génkezeléséért a Hajós István által alapított Egy Lépéssel Több Alapítvány mellett már olyan szervezetek és közösségek fogtak össze, mint a Debreceni VSC és a Ferencvárosi TC labdarúgócsapata, a Magyar Vívószövetség, vagy a Tankcsapda zenekar, de számos szervezet és közszereplő is csatlakozott, akik azon dolgoznak, hogy ők is felhívják a figyelmet ezen ügyre.