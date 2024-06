Nem hátráltatták Kaba fejlődését az elmúlt évek válságai, az önkormányzat a pályázati források mellett több száz millió forint önerőt is befektetett. Szegi Emma polgármester a Hajdú Online megkeresésére ismertette a mostani önkormányzati ciklus legfontosabb eredményeit – köztük számos fejlesztés megvalósítását, például a munkáshotel vagy a bölcsőde kialakítását –, illetve bemutatta a következő időszak terveit is. – Eseménydús cikluson vagyunk túl, nagyon sok fejlesztésünk volt. Az eddig végrehajtott, illetve folyamatban lévő pályázataink összege meghaladja a 3 milliárd forintot. Önerős beruházásaink pedig több mint 400 millió forint értékben voltak – összegezte Szegi Emma polgármester ciklusértékelője bevezetéseként. Elmondta, hosszú távú tervük a strand bővítése, ehhez folyamatosan vásárolják a szomszédos területeket. Két üres telek már rendelkezésre áll, illetve nemrég az éttermet is megszerezte az önkormányzat. Továbbá a stranddal szemben lévő két egyházi tulajdonú ingatlan megvételére is tettek szándéknyilatkozatot.

Kaba számos fejlesztést valósított meg, többek közt munkáshotel épült

Forrás: Kiss Annamarie

Amint elkészült, be is telt a kabai munkáshotel

Szegi Emma kifejtette, több nagyobb pályázatuk is volt az elmúlt években. A munkáshotel kialakításával egy régi épület újulhatott meg Kabán, mintegy 300 millió forint támogatásból és 60 millió forint önerőből. – Ahogy elkészült, rögtön bérbe tudtuk adni, ráadásul öt új munkahely jött vele létre – emelte ki. A közelmúltban – mintegy 500 millió forintból – elkészült a város 46 férőhelyes bölcsődéje is.

Az elmúlt öt év során megújult és egy emeleti galériával bővült a művelődési ház; több intézmény kapott új napelemeket, korszerűsödött a város közvilágítási hálózata és bővült a térfigyelőkamera-rendszer. Korszerűsödött több játszótér, kondiparkot telepítettek, illetve jelentősen javult a város belvízelvezető-hálózata is.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) „Élhető települések” pályázatán nyert támogatásból 2,1 kilométeren elkészült a cukorgyári elkerülő út menti kerékpárút és annak közvilágítási hálózata. Szegi Emma megjegyezte, a kerékpárút érint egy 60 lakásos lakótelepet, bentlakásos idősek otthonát és egy zöldségüzemet is. A pályázat része volt továbbá a Vár utcai játszótér komplex fejlesztése, illetve két helyi védelem alatt álló épület felújítása. – Az egyik a Kabai Mennykő Néptáncegyüttes székháza lesz, a másikba pedig a helytörténeti gyűjteményünket helyezzük el – osztotta meg a városvezető.