Hozzátette, még időnként küzdenek azzal, hogy egyes szülők kellemetlennek tartják, ha gyermekükkel pszichológus foglalkozik. Az elmúlt 20-30 évben jóllehet a pszichológushoz járást a terápiás és gyógyszeres (pszichiátriai) kezelésekkel azonosították, ezért titkolták, viszont manapság már megannyi más problémát is kezelni kívánnak az emberek intézményi szinten: ilyen például a tanulási, beilleszkedési vagy az önállósodási nehézségek csökkentése, a teljesítményszorongás, az önbizalom, önismeret növelése, a testkép, társas kapcsolatok rendezése, a mentális jóllét megőrzése. Ezek miatt pedig tovatűnni látszik az a tévhit, hogy ciki pszichológushoz járni. No, persze a gyerekek maguktól is rá tudnak jönni, ha valami nincs rendben, ezért előfordul az is, hogy saját kezükbe veszik az ügyet, és ők kérnek személyesen segítséget, nem pedig a szüleik – ez Gabriella szerint a középiskolás korosztály 10-20 százalékára is igaz lehet.