Jótékonysági bulit tart a Függetlenek Motoros Egyesület Biharnagybajom június 15-én, szombaton 10 órától a Széchenyi utca 28. szám alatt lévő klubházukban Biharnagybajomban. Az eseményt nem csak motorosoknak hirdették meg, mindenkit tárt karokkal várnak, érkezzen akár két keréken, négy keréken, két lábon, vagy két kézen (artistaképzőt végzettek előnyben).

A Függetlenek Motoros Egyesület Biharnagybajom tagjai nemes célra gyűjtenek

Forrás: Gál Krisztián-archív

– A rendezvény ingyenesen látogatható, de ezer forintos darabáron támogatójegyeket lehet vásárolni, amelyeknek teljes összegét a Nők a Rákos, Fogyatékos és Krónikus Beteg Gyermekekért Közhasznú Alapítvány kapja. A támogatójegyen felül egy Tankcsapda-relikviát is elárverezünk a nemes cél érdekében, a banda minden tagja által dedikált cintányérja kerül kalapács alá – tájékoztatott Gál Krisztián, a Függetlenek Motoros Egyesület Biharnagybajom elnöke, aki az aznapi programról is tájékoztatott. – A 10 órás kapunyitás után beszélgetős szabad foglalkozás lesz büfével a klubházban, amihez tartozik egy óriási telek is. A zenekarok 18 órától csapnak a húrok közé, a Tankcsapda dedikált cintányérjára 19 órakor kezdődik a licit – mondta.

És hogy meddig tart a buli? – kérdeztük Gál Krisztiánt, aki rávágta: – Kifulladásig.

A Függetlenek Motoros Egyesület Biharnagybajom nem ma kezdte a jótékonykodást

A biharnagybajomi motorosok egyébként már régi motorosoknak számítanak a jótékonyság terén, tavaly 641 ezer forintot gyűjtöttek, abból vásároltak eszközöket a Debreceni Egyetem Gyermekklinikájának. Gál Krisztián megosztotta a Haonnal, diabéteszes gyermekével sokat jártak a klinikán, onnan jött az ötlet, hogy az egyesület besegíthetne az eszközbeszerzésekbe. Mint elmondta, idén a Nők a Rákos, Fogyatékos és Krónikus Beteg Gyermekekért Közhasznú Alapítvány számára egy speciális matracra gyűjtenek, ami 1 millió 800 ezer forintba kerül.

A június 15-i biharnagybajomi klubházbuli programja: