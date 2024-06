Itt a nyár, és máskor talán nem is lehetne aktuálisabb frissíteni szobáink falait tisztasági festéssel, vagy másik színt kipróbálni, esetleg újragondolni lakásunk helyiségeinek átrendezését. Az utóbbi négy évben (tehát a pandémia kitörése óta) brutálisan megemelkedtek az építőanyagárak is, így a beltéri festékek sem maradtak ki a sorból: például a diszperziós festék ára (8-15 literes kiszerelésben) 2020 óta több mint 60 százalékkal növekedett a KSH adatai szerint. Azért, hogy bővebb képet kapjunk a költségeket illetően, szemügyre vettük, milyenek lehetőségeket kínál egy festékbolt Debrecenben. Emellett megkértünk egy szakembert, hogy informáljon minket a festés árakról és a megrendelői trendekről is többek között.

Festés árak: megtudtuk, mi jellemzi a szakemberek által meghatározott munkadíjakat

Forrás: MW-archív

Festék árak egy debreceni üzletben

Tapasztalataink szerint meglehetősen eltérőek az árak a színes festékeket illetően, már a 2,5 literes kiszereléstől kezdve. Körülbelül 3 ezer 800 forint a kiinduló összeg, és mintegy 8 ezer 500 forint a legmagasabb, amit elkérnek. Az 5 litereseknél is nagy különbségeket észleltünk, 9 ezer forinttól 13 ezer forintig terjedő díjakat tapasztaltunk, melyeket jellemzően a festékek minősége határoz meg – tehát ami foltálló és kopásbiztos, borítékolható, hogy pár ezer forinttal drágább lesz.

Tóth Zsolt festő-mázolóként dolgozik, és úgy tapasztalja, hogy az utóbbi három évben a tiszta fehér, a cappuccino barna és annak különböző árnyalatai váltak népszerűvé. Meglátása szerint ritkán fordul elő, hogy egy szoba falát szürkének vagy más színűnek szeretnék látni a megrendelők, inkább a tisztasági festésre tartanak igényt.

Persze, spórolnak is ezzel, mert már ott tartunk, hogy egy normális minőségű, 15 literes festék ára minimum 10 ezer forint. Ha egy panellakás esetét vizsgáljuk, oda kell négy vödör, szóval a festék önmagában 40 ezer forintba fog kerülni, más költséget még nem is vettünk figyelembe

– mutatott rá a festő.

Ami a munkadíjakat illeti, döbbenetes lehet a differencia a kivitelezők között: Tóth Zsolt szerint ugyanarra a projektre akár 2-300 ezer forinttal többet is elkérhet egy-egy szakember, ezért érdemes tájékozódni a végleges döntés meghozatala előtt.