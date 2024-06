Berényi Imre és felesége szerint élhető település Félhalom

Forrás: Czinege Melinda

Berényiné gyermekkora óta Félhalmon él, akkor még iskola és óvoda is volt. Igaz, csak negyedik osztályig tanultak helyben a lakók, a felsős gyerekeknek már Egyekre kellett járniuk. Szerencsére más falvakkal ellentétben nem gyalog kellett sétálniuk a szomszédos településre, mert a helyben működő Medicor miatt több buszjárat is érintette Félhalmot. Az orvostechnikai eszközöket gyártó cég több száz embernek adott munkát virágkorában, majd a rendszerváltás után idővel lassacskán bezárta egységeit és Debrecenre koncentrálódott. A vállalat egy csőhúzó üzeme volt itt, Berényiné 28 évet dolgozott a telephelyen, de még a mai napig csukott szemmel tudná kezelni a gépeket.

Még a pékség is házhoz jött

Az üzemben napi 4 órás, úgynevezett bevásárló munkakör is létezett. A bevásárlónak az volt a dolga, hogy már reggel hatkor a kocsmában kezdjen, mivel az nyitott ki a legkorábban, és a tejes pakolta le az árut. Utána indult reggelit vásárolni a gyári munkásoknak, akkoriban még három bolt is volt Félhalmon, a dolgozók hozták a forgalmat. A helyieknek néha az üzletig sem kellett elsétálni:

Annak idején Poroszlóról járt a kenyeres kocsi a pékségből. Negyed hétkor mindig jött, dudált, mi meg kimentünk a sarokig. Friss kenyér, kifli, mindenféle pékáru volt nála. Aztán beszüntették, mert nem fizették az idegenforgalmi adót

– emlékszik vissza.

Férje később költözött Félhalomra, de még ő is emlékszik arra, hogy milyen volt a még nyüzsgő település. Szintén problémának találják, hogy nemhogy kerékpárút, normális járda sincs. Sok családban kisgyermek, és az úton kell tolni a babakocsit is. Tiszafüreden néhány éve felszöktek a lakásárak, sokan Félhalomra költöztek, és innen járnak be a nagyobb városokba dolgozni. Ráadásul az átmenő forgalom is megnőtt, amióta fizetőssé tették az egyik főutat. Az út minősége a vármegyehatár felé a terheltség miatt drasztikusan leromlott.