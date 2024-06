Az unideb.hu beszámolója alapján minden idők legnagyobb magyar küldöttsége vesz részt az Európai Egyetemi Játékokon Debrecenben és Miskolcon. Most az esemény kabalaállatára is fény derült.

Az idei Európai Egyetemi Játékok kabalaállata, DEMI

Forrás: unideb.hu

A nyári EUG hivatalos kabalaállata egy játékos hiúz lesz.

DEMI-t az eseményről szóló hétfői sajtótájékoztatón mutatták be. Talán kevesebben tudják, hogy a hiúz Magyarországon is őshonos ragadozó. Olyan macskaféle, amely atletikus, gyors, játékos, okos és rendkívül jó alkalmazkodó. Ezek a tulajdonságok a legjobb egyetemi sportolókat is jellemzik, így esett a választás a hiúzra. Debrecen és Miskolc közös EUG-rendezésére, sportos egységére utalva a két város nevének kezdő szótagjaiból alkották meg a játékok figurájának nevét. Így lett az EUG kabalafigurája DEMI.

A játékos hiúz a verseny alatt számos helyen felbukkan majd, folyamatosan vadászva a legjobb pillanatokra, élményekre, mosolyt csalva a résztvevők arcára.

Mindjárt startol az Európai Egyetemi Játékok

A nyitóünnepség július 12-én lesz Miskolcon, míg a záróceremóniát Debrecen rendezi július 24-én.

Hazánk legnagyobb létszámú egyetemi sporteseménye lesz ez az 1965-ös nyári Universiade óta.

Az összesen 17 sportágat felvonultató multisporteseményre több mint 5 ezer résztvevő érkezik. 35 európai ország 428 egyeteméről 5000 résztvevőt, 3800 sportolót, mintegy 1000 kísérőt és hivatalos személyt várunk. A 15 versenynapon összesen ezer önkéntes segíti a világverseny sikeres lebonyolítását.

Az EUG-n idén minden idők legnagyobb magyar küldöttsége vesz részt, hiszen 22 hazai felsőoktatási intézményből 581 sportolót és 110 kísérőt regisztráltak a megmérettetésre – derült ki az esemény hétfői, miskolci sajtótájékoztatóján.