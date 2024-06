A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kollégái az év során egy kevéssé ismert, ritka madárról meséltek Hortobágy környéki óvodákban, iskolákban a gyerekeknek. A száz éve még többezres csapatokban érkezett a Hortobágyra, hogy vonulás közben itt pihenjen meg. Napjainkban viszont alig százan érkeznek hozzánk. Ő a fokozottan védett kis lilik – osztotta meg oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

A kis lilik egy apró csavar a természet „gépezetében”, de az ember számára az életet és a jövőt jelentő természeti környezet működéséhez ő éppen úgy kell, mint bármelyik másik alkatrész. Rengeteg játékkal, rajzfilmekkel, színes plakátokkal mutattuk be a történetét. Különböző módszertani anyagokkal segítettünk a pedagógus kollégákat, hogy évközi munkájukba is becsempészhessék a kis lilikkel kapcsolatos ismereteket, hogy megismerve, megszeretve együtt igyekezzünk megóvni ezt a különleges fajt a Kis lilik LIFE (LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE, LIFE19 NAT/LT/000898) pályázatunk környezeti nevelési akciója keretében. A 2023/24-es tanévben 1️6️9️4️ gyermek és 1️7️6️ tanár vett részt foglalkozásainkon. Köszönjük az intézményeknek, hogy lehetőséget kaphattunk természetismereti programunk bemutatására, melyet a 2024/2025-ös tanévben is folytatunk – áll a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság bejegyzésében.