Együttműködési megállapodást írt alá a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara (DE GTK) és a HELL ENERGY Magyarország Kft. július 26-án, szerdán az oktatási intézmény Böszörményi úti campusán. Az együttműködés kiemelt témakörei az iparági és szakmai ismeretek megosztása, a tehetségmenedzsment és a hallgatói karrierutak, valamint a tudományos, kutatói munka támogatása.

(balról) Nagy Andrea HR igazgató és Fenyves Veronika dékán

Fotó: Kiss Annamarie

– A karon kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk a munkaerőpiaci szereplőkkel, mert ez az oktatás, a kutatás, és a hallgatói továbbképzés szempontjából is fontos szerepet tölt be. Ma egy újabb munkaerőpiaci szereplővel, a HELL ENERGY Magyarország Kft. nagyvállalattal kötünk megállapodást – tájékoztatott Fenyves Veronika, a DE GTK dékánja. Kiemelte, az együttműködés nem jöhetett volna létre munkatársa, Suta Éva kezdeményezése nélkül.

Hosszútávú és sikeres együttműködési megállapodás várható

A HELL ENERGY Magyarország Kft. képviseletében Nagy Andrea HR igazgató elmondta, a megállapodással a céljuk, hogy támogassák a hallgatói karrierutakat, a kutatói- és szakmai munkát, illetve megosszák az iparági ismereteket. – Kollégáimmal azt gondoljuk, ez egy hosszútávú és sikeres együttműködés lesz mindkét fél részéről.

Az együttműködési megállapodás megkötése a közös munka első lépése, a részleteket augusztusban dolgozzák ki

Forrás: Kiss Annamarie

Fenyves Veronika a sajtó érdeklődésére arról is beszélt, hogy keretmegállapodást kötöttek a felek, a részleteket az aláírást követően, a következő hónapokban dolgozzák ki közösen. – Augusztus végén gyárlátogatásra megyünk, ahol a DE GTK szervezeti egységeinek a vezetői találkoznak a HELL ENERGY Magyarország Kft. releváns területeinek felelőseivel, és elkezdődhet a közös munka. A megállapodás magába foglalja majd a szakmai gyakorlati lehetőségeket, és tervben van duális képzésben történő együttműködés is. Ezeken felül szakdolgozati témákban, különböző bizottsági munkákban is részvételt vállal a cég – ismertette. Hozzátette, napjainkban szoros kapcsolatban több mint 70 vállalattal működik együtt a jelenleg 5500 hallgatóval rendelkező DE GTK.