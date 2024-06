Az unideb.hu beszámolója alapján csaknem száz helyet lépett előre a QS nemzetközi rangsorán a Debreceni Egyetem. A neves angol rangsorkészítő Quacquarelli Symonds által vizsgált több mint ötezerötszáz intézmény között a DE az 574. helyet szerezte meg.

A Debreceni Egyetem közel száz helyett lépett feljebb a ranglistán

Forrás: unideb.hu

A QS kedden publikált QS World University Rankings 2025 listájára 106 ország 5663 felsőoktatási intézményéből 1500 – közte 21 új belépő – került fel.

A Debreceni Egyetem az 574. helyet szerezte meg, ezzel dobogós a hazai felsőoktatási intézmények között.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is a külföldi hallgatók arányában volt a legjobb a DE, ezen a területen a 209. helyen áll a nemzetközi összehasonlításban. Jelentősen javította pozícióját az oktatás minőségére vonatkozó indikátorban az intézmény, a 464. a listán. A leghangsúlyosabb indikátorban is magasabb pontokat kapott idén az egyetem, az akadémiai szféra megítélése területén az 505. pozícióra lépett előre.

A Debreceni Egyetem fejlődése

Szilvássy Zoltán rektor az eredmény kapcsán felidézte, hogy az intézményben hét évvel ezelőtt hoztak létre egy munkacsoportot az egyetem nemzetközi tudományos láthatóságának elősegítésére. –Egy tudatos folyamat, évek óta tartó, komoly munka eredménye ez a mai, nemzetközi szinten is jól látható pozíció, amelynek további javulására is számítunk. Hagyományosan az orvos- és egészségtudományi területeken a legerősebb a publikációs tevékenységünk, ugyanakkor látható fejlődés van az agrár- és a gazdaságtudományi, valamint a műszaki és természettudományi oktatásban és kutatásban is. Az intézmény tudományos célkitűzéseit szolgálja a kutatási infrastruktúra erősítése a nemrég átadott Gyártó-Kutató-Oktató Középüzemmel, valamint a Pilot Laboratóriummal, ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően a közeljövőben tovább erősödik a Debreceni Egyetem nemzetközi kutatói hálózata – fogalmazott Szilvássy Zoltán rektor.

A most megjelent QS rangsorban a külföldi hallgatók arányában és a nemzetközi kutatóhálózatokban való szerepvállalás területén is a legjobb magyar egyetem a DE.

A londoni székhelyű Quacquarelli Symonds szakemberei 2004 óta készítik a felsőoktatási intézmények világrangsorát. A 2025-ös kiadás módszertana előtérbe helyezi a fenntarthatóságot és a foglalkoztathatóságot. A lista összeállításakor az akadémiai szféra megítélése (30 %), az intézményhez köthető tudományos munkák idézési gyakorisága (20 %), a munkaadók véleménye (15 %), az oktatás minősége (10%), a külföldi oktatók és hallgatók aránya (5-5 %) és a nemzetközi kutatóhálózatokban való szerepvállalás (5%) figyelembe vétele mellett vizsgálták az egyetemek foglalkoztatási eredményességét (5%), valamint a fenntarthatósági szemlélet intézményi megjelenését (5%) is.