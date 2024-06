Papp László arról is beszámolt, hogy a 19-es autóbusz sűrűbben fog járni: 30-ról 20 percre csökkentették a követési időt. Emellett a józsai, 36A-s járatok is kisebb időközönként szállítják majd utasaikat. Kiemelte, hogy a 6 és 14 év közötti diákok utazási kedvezményét már több mint 14 ezer regisztrált gyermek vette igénybe, úgy gondolja, ez is közrejátszik az egyre növekvő utaslétszámban. Mint elhangzott, a DKV Zrt. járatain 2023-ban 77 millió, 2024 első negyedévében pedig közel 22,5 millió utas utazott.