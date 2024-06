Jogsértő volt a döntéshozatali eljárás, valamint a Hegedüs Péternek, Balmazújváros október 1-ig még hivatalában lévő polgármesterének június 10-ei két, rendkívüli képviselő-testületi ülése után egyszemélyben elfogadott döntéssorozata – válaszolta a Cívishír kérdésére a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal, hozzáfűzve, amennyiben az önkormányzat a jogsértéseket a törvényességi felhívásban megadott 15 napos határidőn belül nem szünteti meg, a kormányhivatal bírósághoz fordulhat.

Szabálytalanságok történtek a balmazújvárosi városházán

Forrás: Napló-archív

Balmazújváros az önkormányzat működése szempontjából tavaly is és az idén is igencsak problémás városnak számított, hiszen a képviselő-testületben meglévő hat-hatos szavazategyenlőség miatt gyakorlatilag működésképtelen a város, a képviselők érdemi döntéseket nem tudnak hozni. Példaként említjük a múlt évi büdzsét, amit a vármegye főispánja fogadta el az év végén. Mint ahogy ebben az évben sem tudták elfogadni a 2023-as év zárszámadását, és nincs még elfogadott költségvetése a városnak; emiatt pedig az önkormányzat nem kaphatja az állami normatív támogatást.

Balmazújvároson egy nap, két rendkívüli ülés

Nézzük azonban, milyen előzményei voltak a vármegyei kormányhivatal törvényességi felhívásának. Hegedüs Péter még a választások előtt összehívta június 10-e délelőtt 10 órára a rendkívüli képviselő-testületi ülést, amelyen 19 napirendi pont szerepelt, mégpedig a város jövője szempontjából rendkívül fontosak. Például a 2023. éves költségvetési rendelet módosítása, a múlt évi költségvetés zárszámadása, az ez évi büdzsé elfogadása, az önkormányzati folyószámla hitelkeret megtárgyalása, bizottsági tagok megválasztása, városfejlesztéshez kapcsolódó közbeszerzések lezárása, a városi egészségügyi szolgálat működése, óvoda és bölcsőde átszervezése – hogy csak néhányat említsünk.

A történésekre meglehetősen jó rálátással bíró informátor a Cívishírnek elmondta, az ülésen a polgármesteren kívül ott volt Hegedüs Péter ellenzékét jelentő hat képviselő, hiányzott viszont a városvezetőhöz hű öt képviselő. A jelenléti ívet aláírták a képviselők és a polgármester, majd még 10 óra előtt az egyik képviselő kiment a mosdóba. Ekkor a jegyző jelezte a polgármesternek, hogy most nyissa meg az ülést, majd határozatképtelenségre hivatkozva gyorsan be is zárta, mivel nem volt jelen hét képviselő. Ezt követően