Elérkezett a várva várt nyár, egyre többen mennek le a Balatonra, illetve Horvátországba is sokan utaznak autóval, ilyenkor sokakban felvetődik a kérdés, mit kell ellenőrizni az autón egy hosszú út előtt. Erről Hajdu Kristóf gépjárművezető-szakoktató nyilatkozott a Haonnak, aki arra is kitért, hogyan ne üljön egy sofőr volán mögé.

Az autó átnézése, ellenőrzése kifejezetten fontos, ha hosszabb útra indulunk

Fotó: Ádám János / Forrás: MW-archív

Mit kell ellenőrizni az autón egy hosszú út előtt?

Ha hosszabb útra indulunk – „csak” a szomszédos országokig –, akkor célszerű az alap műszaki dolgokat átnézni az autónkon. Ezek közé tartozik a gumiabroncs nyomása és állapota, valamint a világító berendezések ellenőrzése. Ezen felül érdemes belenézni a motortérbe és a folyadékszinteket is megnézni – olaj, hűtővíz, fékfolyadék, ablakmosó folyadék –, és azokat szükség szerint feltölteni. Túl későn szoktuk észrevenni, de fontos komfort kiegészítő a klíma, ezt is ellenőriztessük. Az összes ilyen ellenőrzés könnyedén elvégeztethető bármelyik szervizben, ha saját magunk nem merünk belevágni – mondta a debreceni szakember. Hozzátette, nem ritka, amikor egy család elutazik, bőröndöket, kerékpárt visznek magukkal

– ezekre is gondosan ügyelnünk kell, ugyanis nem mindegy, azokat hogyan helyezzük el az autóban, vagy az autón.

Így helyezzük el a csomagjainkat az autóban

– A csomagtartó feltöltése külön művészet, aki pedig gyerekkorában játszott építőkockával, az még élvezetet is találhat benne. Célszerű úgy pakolni, hogy alulra kerüljenek a nehéz és kevésbé fontos dolgok, ugyanis nagyon kényelmetlen, ha négy bőrönd alatt tartjuk a szendvicseket és az autópályán éhezünk meg. Szisztematikusan a járművünk súlypontját amennyire csak lehet, alacsonyan kell tartanunk. Kisebb csomagokkal, tárgyakkal feltölthetjük az autó kisebb-nagyobb tárolórekeszeit, ezzel is elősegítve, hogy semmi sem maradjon a vezető látóterében. Ha kevés, de nehéz pakkal utazunk, és ezáltal nem tölti ki vízszintesen a csomagteret, rögzíteni kell a csomagot, hogy semmilyen irányba ne tudjon megmozdulni. Extrém példa, de jól szemléltet az az eset, amikor egy antik varrógépet szállítottak rögzítetlenül, és frontális ütközés során a rögzítetlen varrógép tolta össze az utasokat az utastérben – ismertette a szakoktató. Hozzátette, a másik irányból megközelítve, ha nincs elegendő csomagtér, használhatunk tetőcsomagtartót, ami még rengeteg dolgot el tud nyelni. Ebben az esetben is oda kell figyelni a súlypontra, a nehéz dolgokat továbbra is alacsonyan kell tartsuk, és a tetőn inkább csak könnyebb dolgokat tároljunk.

Hajdu Kristóf rámutatott, a kerékpárszállításra talán az autó vonóhorgára helyezhető kerékpártartó a legjobb megoldás. A csomagtérbe történő pakolás ekkor nehézkesebbé válhat, de gazdaságosabb és komfortosabb megoldás, mint a tetőn szállítani. – A tetőcsomagtartó és a tetőn szállított kerékpárok (ez utóbbi halmozottan) növelik a légellenállást, és ezáltal az üzemanyag fogyasztást. A korszerű, vonóhorogra szerelhető kerékpártárolókon már külön rendszámtáblatartó is van, amire szürke hátlapos rendszámot kérhetünk a kormányablakokban. Ezzel elkerülhetjük azt a problémát, hogy a tartó eltakarja az autó eredeti rendszámát – hívta fel a figyelmet.

Mire ügyeljünk, ha volán mögé ülünk?

Nyilvánvalóan minden sofőr tudja, kipihenten kell vezetni, de arra kértük a gépjárművezető-szakoktatót, ossza meg ezzel kapcsolatban a tanácsait: hogyan üljünk volán mögé?

A kimerültség az egyik rákfenéje az egyébként hosszú utakhoz nem hozzászokott sofőröknek. Az emberi figyelem 30 perc után már drasztikusan csökken, ezért szokták javasolni a tanulási folyamatok során, hogy gyakori pihenésekkel töltődjünk fel. Nos, ez egy horvátországi kiruccanás esetén nem életszerű, de 1,5-2 óránként célszerű egy 5-10 perces kávészünetet tartani.

Ez idő alatt ki tudjuk nyújtani a végtagjainkat, és rendbe tudjuk hozni a vérkeringésünket. Célszerű ameddig csak lehet, csak egyszerű vízzel pótolni a folyadékbevitelt és korlátozni a koffeintartalmú, valamint cukros üdítők fogyasztását. Utóbbi kettő vezetésre kedvezően ható hatását tartogassuk rosszabb időkre. Ha úgy érezzük, hogy már nagyon fáradunk, lankad a figyelem, álljunk meg gyakrabban és néhány perc testmozgással próbáljuk emelni az energiaszintünket. Ha minden kötél szakad, inkább álljunk félre egy pihenőbe, és 30 perc szundival próbáljunk regenerálódni. Inkább érkezzünk meg késéssel, mintsem balesetet okozzunk. Az útba ejtett éttermekben kerüljük a nagyon laktató ételeket, és inkább könnyebb finomságokat fogyasszunk. Az éhség elkerülése, és a figyelem fenntartása esetén kellemes keresztmetszet a tésztaételek fogyasztása. A hosszú utak komfortját a klímán, és a kényelmes üléseken túl egy nyári napsütést megszűrő UV-s napszemüveg tudja még fokozni. Ha menet közben jövünk rá, hogy nincs nálunk napszemüveg, egy jobban felszerelt benzinkúton tudunk vásárolni – szögezte le.