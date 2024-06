Egy hete lépett érvénybe a MÁV Zrt. nyári menetrendje, múlt szombat óta Debrecenből közvetlen vasúti járattal elérhető a magyar tenger. Kíváncsiak voltunk rá, mennyien használják ki a lehetőséget, ezért a MÁV-nál és az utasoknál is érdeklődtünk. Helyszíni riportunkat a debreceni Nagyállomáson a szombati 8:13-as Aranypart expressz indulása előtt készítettük. A Haon stábjának érkezésekor még nem tüntették fel, melyik vágányról indul az Aranypart expressz, így a váróban lévő utazóközönséget találomra szólítottuk meg, a Balatonra készülnek-e éppen. Azonnal beletrafáltunk, Tárnok Jánosné és Tárnok János kérdésünkre elmondta, 5 napra Siófokra készülnek, most utaznak először a közvetlen járattal a Balatonhoz, és direkt a nyári menetrendhez szervezték az üdülést, hogy ne kelljen kétszer is átszállni.

A Tárnok házaspár most utazik először a közvetlen járattal Debrecenből a Balatonhoz

Forrás: Kiss Annamarie

A Kalos család a határon túlról, Romániából érkezett, a szülők kísérték ki a kislányukat és a nagymamát a vonathoz.

Rákerestünk, hogy lehet Debrecenből eljutni a Balatonra és akkor láttuk, hogy van ez a járat. Ez nekünk nagyon jól jött, mert 100 kilométer volt ide az út autóval, innen pedig egyenesen lehet haladni tovább

– osztotta meg portálunkkal a családfő. Papp Ágnes, a nagymama elmondta, egy teljes hétre mennek Fonyódra, visszafelé viszont nem biztos, hogy a vasutat választják, valószínűleg busszal mennek Budapestről Romániába. Azt is megtudtuk, hogy a nyár végén az egész család elmegy majd a Balatonhoz, de ehhez szívesebben választják majd az autójukat.