A napokban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter mellett Tuzson Bence igazságügyi miniszter is Debrecenbe érkezett, aki az idei Összbírói értekezlet apropóján látogatott el a Debreceni Törvényszékre és a Debreceni Ítélőtáblára, de találkozott Debrecen polgármesterével, Papp Lászlóval is. – Papp László polgármesterrel régóta ismerjük egymást, mindenképp szerettem volna vele találkozni. Nagyon innovatív embernek ismertem meg, aki mindent megtesz Debrecenért, a saját városáért – fogalmazott érdeklődésünkre az igazságügyi tárca vezetője. Kifejezte, a cívisváros vezetője kiváló munkát végez és ezt a kormányzat is támogatja. Bízik benne, hogy június 9-én a választópolgárok továbbra is a Fidesz-KDNP debreceni jelöltjeinek adnak bizalmat, hogy béke és biztonság legyen, s Debrecen tovább haladjon a fejlődés útján.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Hajdú Online-nak interjújában hangsúlyozta, a választás tétje Debrecen számára is a béke és biztonság

Forrás: Molnár Péter

Nyugodtan mondhatjuk, hogy Debrecen az ország második fővárosa, Budapest után a legjelentősebb város, amely képes központi szerepet betölteni a régióban. Gazdasági, társadalmi és kulturális szinten is egyre fejlettebb a város. Ezúton is gratulálok Papp Lászlónak mindezért

– mondta Tuzson Bence.

Hatalmas a tétje a választásnak! Brüsszel nem küldheti a magyar fiatalokat az ukrán frontra!

Az igazságügyi miniszter hangsúlyozta, soha nem volt még ekkora jelentősége az európai parlamenti választásoknak, mint most. Emlékeztetett, több mint két éve tart szomszédunkban az orosz-ukrán háború, amiről az elején azt hittük, lokális lesz, ám az Európa és a világ egyre jobban bekapcsolódott ebbe a konfliktusba. – Egy évvel ezelőtt se gondoltuk volna, hogy komolyan felvetődhet annak a lehetősége, hogy az Európai Unió katonákat küldjön ebbe a háborúba. Nemrég viszont Emmanuel Macron nyilatkozott arról, fontolóra vette, hogy rávegye az európai országokat, közvetlenül avatkozzanak be Ukrajnában – mutatott rá. Manfred Weber, az Európai Parlament egyik frakciójának, az Európai Néppártnak a vezetője pedig annak lehetőségét vetette fel, hogy egy közös európai sorozáson alapuló hadsereget kell létrehozni, bevetni Ukrajnában.

Ez egy olyan háborús pszichózis, amit meg kell állítani. Az, hogy a mi gyermekeinket esetleg besorozzák egy olyan európai hadseregbe, amelynek irányításáról nem mi döntünk, egy őrült ötlet, aminek ellen kell állni

– mutatott rá Tuzson Bence. Hozzátette, ezzel a kérdéssel meg is határozták az európai vezetők a választás tétjét.