Kampányrendezvényét tartotta a Fidesz-KDNP Nyíradonyban május 30-án. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban mutatkozott be a kormánypárt helyi polgármesterjelöltje és az önkormányzati képviselőjelöltek. Az eseményen egyebek mellett elhangzott, a június 9-i választás tétje, hogy Nyíradony is békében, biztonságban tudjon a jövőben is fejlődni; a város élére olyan emberek álljanak, akik a lakossággal együttműködve, felelősséggel tesznek a településük fejlődéséért. A telt házas fórumon elsőként Tasó Béla, Nyíradony polgármestere köszöntötte a hallgatóságot. Hangsúlyozta, első alkalommal lesz olyan választás, amely egyszerre határozza meg a helyi, a vármegyei és az európai közösségek jövőjét. Elmondta, a válságok ellenére Nyíradony számtalan beruházással tudott fejlődni, a város vagyona 1,8 milliárd forinttal gyarapodott. – Tettre kész új polgármesterre és képviselőkre van szüksége Nyíradonynak. Ajánlom figyelmükbe Terdik Jánost, aki több mint negyedszázada szolgálja az itteni közösséget. Képviselőjelöltjei pedig saját területükön bizonyították, hogy érdemesek a választók bizalmára – emelte ki.

Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés alelnöke többek között arról beszélt, nem elég az elvi támogatás, ugyanis a választás a szavazófülkékben dől el. Hangsúlyozta, Nyíradony további fejlődése érdekében egységes, biztos vezetésre van szüksége.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta, Hajdú-Biharban ma már 55 ezerrel több ember dolgozik, mint egy évtizede. Rámutatott, Nyíradonyban nemcsak jelentős fejlesztések történtek, de azok mind a legjobb minőségben. – Olyan embereket kell megválasztani egy település, egy vármegye, egy ország képviseletére, akik a saját közösségeikért érzett felelősségükben vállalják a lakosokkal közös munkát – emelte ki.

– Nyíradonyban van mire büszkének lenni. A vármegye egyik kiemelkedő része, Debrecen agglomerációjának meghatározó települése. Számtalan fejlesztési lehetőséggel élt egy olyan négy és fél esztendőben, amelyben a túlélés is eredménynek számíthatott volna – méltatott Papp László, Debrecen polgármestere. Hozzátette, ezért fontos, hogy olyan polgármestert és képviselőket válasszanak a lakosok, akik rendkívüli körülmények között is eredményesek, kiállnak a polgáraik érdekeiért. – Biztos vagyok benne, Terdik János és csapata képes lehet ennek megfelelni – hangsúlyozta.