Korábban már beszámoltunk róla, hogy idén egy újfajta karnevállal gazdagodik Debrecen. Június 2-án, vasárnap ugyanis megrendezik az első mozgáskarnevált, ami a Mozdulj, Debrecen! program része. Az esemény nem titkolt célja, hogy újabb lendületet adjanak a mozgalomnak, amin az elindulás óta 70 ezer regisztrált debreceni vett már részt, illetve eddig 44 oktatási intézmény csatlakozott összesen. Ami az iskolaprogramot illeti, a tanórákon kívüli időpontokban több mint 1500 gyerek vesz részt egészségfejlesztő, mozgással kapcsolatos foglalkozásokon.

Papp László polgármester (középen) is kipróbálta a darts focit a Mozgáskarnevált bejelentő sajtótájékoztatón

Mozgáskarnevál: megrendezik a kiütőbajnokság döntőjét is

És hogy mire kell számítani a karneválon? Körülbelül 25 darab hatalmas méretű játékos pálya fogja várni az érdeklődőket, a felhőtlen szórakozás és kikapcsolódás mellett pedig olyan elemek használatára is lehetőséget biztosítanak majd a szervezők, amelyekkel fejleszteni tudják a gyerekek álló- és koordinációs képességüket. Nemcsak a Mozdulj, Debrecen! program, hanem az iskolai tanév megkoronázását is jelenti egyúttal a mozgáskarnevál, melynek során megrendezik a nagy népszerűségnek örvendő Amatőr Kiütő Bajnokság döntőjét, illetve többek között darts is lesz a kínálatban, csak rendhagyó módon, focilabdával lehet majd játszani.

A mozgáskarnevál helyszíne az Oláh Gábor utcai Sportkomplexum lesz, ami alighanem egy hatalmas játszóházzá fog átalakulni, így egy igazi családi napra számíthatnak a látogatók. Az eseményen való részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, melyet ezen a linken lehet érvényesíteni.