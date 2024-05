Pénteken fejezték be a Derék utca 104. körüli járda felújítását – erről Sánta János önkormányzati képviselőjelölt számolt be a közösségi oldalán. Megjegyezte, sokan közlekednek azon a szakaszon, ezért nagy öröm az újabb tócóskerti fejlesztés. Újabb munkálatok várhatóak a közeljövőben, ugyanis megnézték a következő lépcsőfelújítási helyszínt is, ami a Derék utca 98. és 100. között lesz.