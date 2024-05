Örömhírről számolt be közösségi oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere: hamarosan a fürdővárosban alakítja ki legújabb campusát a Debreceni Egyetem. Az együttműködés mindkét fél számára új perspektívákat nyithat, hiszen nemcsak regionálisan, hanem országosan is elismert szereplők a maguk szektoraiban. Az egyeztetésen a fürdőváros első embere mellett részt vett Bodó Sándor országgyűlési képviselő is, míg az ország legnagyobb egyetemét Szilvásssy Zoltán rektor, valamint Bács Zoltán kancellár képviselte.

Hajdúszoboszlón is lesz campusa a Debreceni Egyetemnek

Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula

Ahogy arra a polgármester Facebook-oldalán is rámutatott:

A Debreceni Egyetem már múlt év szeptemberében elvi döntést hozott arról, hogy készek együttműködni Hajdúszoboszlóval. A képzési kínálat végleges meghatározása ősszel várható, de a fókusz az egészségiparra és az ahhoz kapcsolódó minden olyan területre fókuszál, amelyek a 21. század legfőbb társadalmi kihívásaihoz fűződnek. Ilyen például a rekreáció, a táplálkozástudomány, gyógytornászat, a sport és az egészséges életmód, de kiemelten kezeljük Hajdúszoboszló legnagyobb kincsét, a termálvizet és az arra felépült turizmust.

Czeglédi Gyula arról is beszámolt, hogy a nyár és a kora ősz arról fog szólni, hogy a DE hajdúszoboszlói campusának kialakítását olyan tartalommal töltsék meg, amely hosszútávon fogja város gazdaságát és társadalmi életét pozitívan befolyásolni.

Olyan egyedülálló struktúrában állapodtunk meg, amelyben az egyetem és a város mellett, a fürdő is szerepet vállal, hiszen az a törekvésünk, hogy a képzési rendszert minél gyakorlatiasabbá tegyük. A Debreceni Egyetem bizonyos területeken regionálisan és országosan is vezető szerepet tölt be, akár csak Hajdúszoboszló. Mindezek egyesülésével mindkét fél számára új perspektívák nyílnak, Hajdúszoboszló pedig újabb, nagyon bíztató jövő előtt áll.

– írja a városvezető.