A Függetlenségi Nyilatkozat kikiáltásának 175. évfordulóját ünnepli a város, az ünnepségre és a fényfestésre 2024. április 13-án 19 óra 30 perckor kerül sor – adta hírül az intézmény. Nem is olyan régen, a város napja alkalmából is bepillantást nyerhettünk a fényfestett Nagytemplom impozáns látványába, így biztosra vehetjük, ezúttal is érdemes lesz kilátogatni.

A fényfestést megelőző ünnepi alkalmon április 13-án, 19 óra 30 perctől a szervező intézmények részéről köszöntőt mond Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat elnöke, Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere, Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány elnöke és Oláh István a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség elnök-lelkipásztora a Nagytemplom előtt. A rövid ünnepi műsorban közreműködik a Credo Együttes és a Debreceni Népi Együttes.