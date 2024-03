Hamarosan elindulhat a hajdúszoboszlói Gázláng pálya zöld infrastrukturális fejlesztése; a kivitelező kiválasztására irányuló felhívás március 14-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

Az önkormányzat beruházásában megvalósuló fejlesztés bontással kezdődik, beleértve a favédelmi tevékenységeket is. 37 fát vágnak ki, továbbá 8 ezer 800 négyzetméternyi bozót- és cserjeirtás, 576 méternyi drótfonatos kerítés és 3 kapu elbontása, a korábban elbontott épületek alapjainak eltávolítása, 555 négyzetméternyi járdaburkolat és közel ezer négyzetméternyi aszfaltburkolat bontása szerepel a tervekben.

Az egykori salakpálya bontása mintegy 595 négyzetméteren valósulhat meg, továbbá földút tömörödött talajának bontása, két focikapu, 3 kandeláber elbontása is megtörténik. Mintegy 17 ezer négyzetméteren gyepnyesést végeznek az intenzív gyepesítésre kijelölt felületeken, valamint humuszmentést a tervezett burkolatok területén, 6 ezer 500 négyzetméteren.

Nincs jó állapotban a létesítmény, ráfér a felújítás

Forrás: Napló-archív

Okos és kényelmes megoldások

A munka során egy gyermekeket és felnőtteket egyaránt kiszolgáló, dupla ivókutat helyeznek el és kiépítik a vízellátását. Tereprendezést végeznek, elültetnek 231 fát, közel kétezer cserjét, az kialakítandó esőkertbe további kétezer évelőt, díszfüvet. Mintegy 26 ezer négyzetméteren gyepet telepítenek.

Parkoló és feltáró utat, külső járdaburkolatokat, aszfalt útburkolatot, parkolót, kapubehajtót és járda térkő burkolat készítenek. Belső sétányt és térburkolatokat alakítanak ki pihenő bútorzat és változatos kiszolgáló közterületi berendezések, felszerelések elhelyezésével.

Négysávos, 400 méteres rekortán burkolatú futópálya létesül 2 ezer 223 négyzetméteren, kombinált kosár- és kézilabda pályát alakítanak ki rektorán burkolattal és labdafogó kerítéssel, pályatartozékokkal, drénrendszeres vízelvezetéssel. A pálya mérete 44x22 méter lesz. 128 négyzetméteren műfüves cageball pálya épül valamennyi pályatartozékkal. 144 négyzetméternyi műfű burkolatú fedett kültéri kondiparkot is telepítenek változatos kültéri fitnesz eszközökkel. A sportolni érkezők számára egy napelemes okospadot is elhelyeznek.

Kamerákat is telepítenek

A parkoló csapadékvizének elvezetésére több mint 200 méter gerincvezetéket építenek 7 beton víznyelő aknával és 5 víznyelő ráccsal. Kiépítik a parkoló közvilágítását többek közt 4 lámpaoszloppal, továbbá a térvilágítást, pályavilágítást, valamint 5 kamerát is telepítenek. Ivóvíz- és szennyvízvezeték épül, egy konténer illemhelyet is elhelyeznek. Amennyiben az önkormányzat kéri majd, két fedett kerékpártároló is épülhet.

A munkára 12 hónap áll rendelkezésre. Az ajánlatokat április 3-ig várják.