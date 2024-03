Elektromobilitási worksoppal vette kezdetét csütörtökön délelőtt a HUMDA Zöld Életre Valók Roadshow-ja a Mercure Hotelben, a köszöntőkről és az előadásokról korábbi cikkünkben már beszámoltunk, valamint a Kossuth térre szervezett rendezvényről is hírt adtunk.

A megnyitón előadást tartott Kun Róbert is, a Magyar Akkumulátor Szövetség szakértője az akkumulátorok zöld átállásban betöltött szerepéről beszélt, illetve arról, hogy a lítium-ionos akkumulátorokon túl is van élet.

– Mindannyian érezzük és látjuk, hogy a klímaváltozás elindult, ezt a szén-dioxid-kibocsátás óriási mértéke idézte elő – vázolta fel. Elmondta, a károsanyag-kibocsátás visszaszorítható egy korai cselekvési tervvel, zöldenergiás beruházásokkal, technológiai fejlesztésekkel, elektromobilitással és a megújuló energiák becsatornázásával.

Rámutatott, a cél a villamosenergia-szektor, a közlekedés és a hőenergia dekarbonizációja, ezen szakpolitikai fókuszterületek indokolják az akkumulátorfejlesztéseket, hiszen ez az elektrokémiai energiatárolás kulcseleme.

Az akkumulátorokban van a jövő

– Az Európai Unióban 2010-ben 20 százalék volt a megújuló energiaforrások aránya, 2022-ben pedig 40 százalékra emelkedett. Ahhoz, hogy a megújuló energiákat hatékonyabban tudjuk kihasználni, feltétlenül a rendszerbe kell építeni az energiatárolókat – hangsúlyozta.

Elmondta azt is, az elektromos autók eladása exponenciálisan növekedett az elmúlt években. Ugyan van némi visszaesés a hatótávolság és a tölthetőségi problémák miatt, azonban a belsőégésű motorok fokozatosan visszaszorulnak. Úgy véli, aki akkumulátor-technológiába fektet, a jövőben megtalálja a számításait.

Rávilágított a villamosenergia-szektor átalakításának problémájára is, mint mondta egyelőre vágyálom, hogy a nyáron megtermelt energiát télen hasznosítani tudjuk. A szezonális tárolásra az akkumulátor az önkisülések miatt nem alkalmas, erre más megoldást – hidrogént, egyéb kémiai vegyületet – kell majd találni. Mint fogalmazott, annak, hogy a fosszilis energiahordozók még ma is népszerűek, az az oka, hogy hosszú idő után is képesek az energiát magukba zárni.