Balázs Ákos alpolgármester örömmel jelentette be, idén is elindult városunkban a tavaszi nagytakarítás, ahogyan azt az elmúlt években már megszokhatták a debreceni lakosok. – A Zöld Kódex intézkedéseire 60 ezer szavazat érkezett, és ezek közül az ötödik legtöbbet, a tisztább utakkal az egészségesebb környezetért intézkedés kapta – többek között ez is indokolja, hogy miért fektetünk a nagytakarításra ilyen nagy hangsúlyt

A munkálatok magukban foglalják az utak tisztítását, az útszegélyek takarítását, a belvárosban és a Nagyerdőn a járdák és kerékpárutak tisztítását és parkolóhelyek kézi és gépi letakarítását.

A parkolóhelyek esetében kérjük majd az együttműködését a debrecenieknek, hiszen ahhoz, hogy a takarítást el tudjuk végezni, az autósoknak szabadon kell majd hagyni az adott területet, de erről előzetesen tájékoztatjuk majd a sofőröket – fogalmazott.

Balázs Ákos alpolgármester, valamint Orosz Ibolya Aurélia és Hetei József önkormányzati képviselők a csütörtöki sajtótájékoztatón

Forrás: Kiss Annamarie

Hozzátette, ezenfelül a nagytakarítás részeként elvégzik a szemétszedést a gyepfelületeken, ennek kapcsán már elindították a kaszálást, hiszen korán jött a jó idő.

Mindemellett fontos, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a játszóterek tisztaságára, ezért fertőtlenítést is végzünk majd annak érdekében, a gyerekek minél nagyobb biztonságban legyenek

– nyomatékosította.

130 munkatárs és összesen 400 kis- és nagygép munkálkodik

– Van még egy további intézkedés, amit szintén a városüzemeltetési koncepció részeként indítottunk el, ez az utak melletti padkáknak a rendbetételét, padkanyesését jelenti – tette hozzá. Megjegyezve, a munkálatok öt héten át fognak zajlani, 130 munkatárs és összesen 400 kis- és nagygép fog részt venni a tevékenységben.

A tavaszi munkálatok 6 millió négyzetméternyi területet érintenek Debrecenben

– emelte ki Balázs Ákos.