Talán Frank Árpád küzdelmei rávilágítanak arra, mi az igazán értékes az életben, ugyanis a negyvenhat éves férfi az elmúlt években olyan megpróbáltatásokon, fájdalmakon ment keresztül, amit sokan – szerencsére – el sem tudunk képzelni. – 2016. január végén agydaganattal operáltak a debreceni klinikán. Tarkótájékon egy tojásnyi nagyságú daganatot diagnosztizáltak. A közvetlen előzménye az volt, hogy 2015. október közepén a fejem jobb oldalán folyamatos fájdalmat éreztem. Ezt megelőzően pedig ugyanezen év januárjában elkezdtem csuklani, ami egész évben folytatódott. Utólag tudtam meg, hogy még a műtét alatt is, altatásban is csuklottam – idézte fel az agydaganattal küzdő férfi, aki a február 4-ei rákellenes világnap alkalmából a Haont beavatta, miken ment keresztül az elmúlt években, illetve azt is megosztotta, milyen kilátásokkal néz szembe.

Mint megtudtuk, a debreceni férfi jelenleg rokkantnyugdíjas, a betegsége előtt jogászként dolgozott, katonai ösztöndíjas volt az egyetemen, így került a Debreceni Katonai Ügyészségre. Itt szakvizsgázott, és előbb ügyészségi titkár lett, majd 2005-ben katonai ügyésznek nevezték ki.

Tizennégy évvel ezelőtt, 2010. áprilistól a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdtem el dolgozni, majd öt évvel később annak Fellebbviteli Igazgatóságán fejeztem be a munkavégzést jogtanácsosként. Hobbim volt a horgászat, a kerékpározás, és 11 fokozatot szereztem a Wing Tsun kungfuban

– emlékezett vissza Frank Árpád, majd hosszabban részletezte azt az időszakot, ami teljesen felforgatta az életét, és minden megváltozott.

Frank Árpád fiatalon, ígéretes pályája kezdetén

Forrás: Frank Árpád-Archív

Sugárkezelés és kemoterápia

– Amikor a professzor úr tájékoztatott arról, hogy milyen nagy méretű daganatot mutat az MR-vizsgálat, először megkönnyebbültem, mert bíztam benne, hogy műtéti úton eltávolítható, és végre megszűnik a folyamatos csuklás, és iszonyatos fejfájás. A beavatkozás előtt írásbeli tájékoztatást kaptam a betegségemről és arról, hogy a daganatot műtéttel fogják eltávolítani – amihez aláírásommal hozzá kellett járulnom. A hat órán át tartó operációt követően nagyon elesett állapotban kerültem az intenzív osztályra. A bal szememmel egyáltalán nem láttam. Pár nap múlva már az idegsebészeti osztályon voltam, számtalan infúziót kaptam, és voltam a szemészeten is. Miután megkaptuk a szövettani vizsgálat eredményét, az derült ki, hogy agydaganatom van – amit a műtéti eljárás során nem sikerült teljes mértékben eltávolítani, az onkoteam (orvosi munkacsoport) az javasolta, hogy a megmaradt daganatrészt sugár- és kemoterápiával kezeljék.

Amikor közölték, hogy rosszindulatú a daganat, különösebb lelki fájdalmat még nem éreztem. Bíztam benne, hogy meggyógyítanak. Ebben segítséget nyújtott az is, hogy a sugárterápia után egy klinikai pszichológus mindig egy órán keresztül beszélgetett velem. Hullámvölgyek ekkor még nem voltak, csak bizakodás a jövőt illetően

– osztotta meg.

Egyensúlyvesztés és siketség

Frank Árpád a harminc alkalmas sugárterápia után újra elkezdett dolgozni, és áprilistól kemoterápiás kezelést kapott. – Április elején és az ezt követő hónapokban még nem volt probléma, azt kivéve, hogy kihullott a hajam. A nyár végére elveszítettem az egyensúlyérzékemet, és 2016 őszén a fülészeten megállapították, hogy a jobb fülemre megsüketültem. Visszakerültem a klinikára, ezúttal a siketség miatt. Két heten át megint rengeteg infúzió, de semmi hatása nem volt, és innentől kezdve folyamatosan jöttek a problémák, 2017-ben táppénzen voltam egész évben. Megsiketültem a bal fülemre is, majd áprilisban lebénult a teljes jobb oldalam. A bénulásom és siketségem miatt fel kellett adnom a munkámat, segítségre szorulok a mindennapjaimban. Kerekesszékben ülök, siket vagyok, alig látok, ezért lényegében mindenben segítségre szorulok. A nyugdíjas szüleimmel élek, ők gondoskodnak rólam mindenben. Korábban feliratos filmeket néztem a számítógép monitorján, anyukám segített a feliratot megkeresni. Apukám is mindenben segít, amiben csak tud. Lelki segítséget a megmaradt barátaimtól kapok – mondta.

Egy elismerő oklevéllel

Forrás: Frank Árpád-archív

Hozzátette, főként a szülei segítsége ad erőt, hogy együtt tudjon élni a betegséggel. A mindennapi boldogsághoz nagyon kevés dologra van szüksége: egy jó könyv, egy finom étel, egy forró fürdő, egy jó alvás és a szülei szeretete. Ha ezeket megkapja, boldognak érezheti magát.

Mint elmondta, a jövőbeli kilátásai az idő múlásával egyre csökkennek. Az állapota 7 év alatt semmit nem javult, sőt, inkább romlott. Frank Árpád szülei jövőre 70 évesek lesznek, ezért nincsenek illúziói. – Rövid időn belül egy otthonba fogok kerülni, és így fogok meghalni: bénán, siketen és talán vakon. Jövőbeli álmaim, tervem akkor lennének, ha meggyógyulnék. Ennek az esélye jelenleg viszont egyenlő a nullával. Egyik napról a másikra élek. Egy-két napnál továbbra nem tudok tervezni – tette hozzá.

Kettétört

Végül arra a kérdésünkre, hogy mit jelent számára az élet, a következőt válaszolta: testileg, lelkileg, szellemileg harmóniában és egyensúlyban teljenek el az éveink, amit ránk mértek. – Ehhez képest az én életem teljes katasztrófa. Testileg is, lelkileg is. Fényévekre állok attól, ahogyan szeretnék élni. Az egyetlen kivétel ez alól talán az emberi kapcsolatok. A betegségem óta nagyon sok barátságot felfrissítettem a múltból, és sok új kedves barátot ismertem meg, akik rendszeresen írnak, néha meglátogatnak – árulta el.