Elmúltak már azok az idők, amikor a tej csak szimplán tejet jelentett. De napjainkban már bizony mindenki mást ért alatta. Van, akinek másfél százalékosat, másoknak „kettőnyolcast”, a harmadiknak „valami növényit”, és akkor még meg sem említettük a laktózmentest, vagy a tejet helyettesítő, vagy arra hasonlító italokat. Nem egyszerű mostanság kiigazodni az áruházak polcain lévő felhozatalban sem. Minőségtől függetlenül, ne legyenek kétségeink, ezek ipari termékek.

Az árakat tekintve a tejek esetében is segítségünkre lehet az Árfigyelő, ahol egy pillanat alatt összehasonlíthatjuk valamennyi magyarországi áruházlánc termékeit és árait.

A 2,8 százalékos ESL tejek esetében például 300 és 500 forint között tucatnyival találunk hazai és külföldi termékeket is. Ahogy az a piacon ottjártunkkor is szembetűnt, ezért a pénzért, sőt, már akár alatta is, házi tejet is vásárolhatunk.

Jó döntés a házi tej vásárlása

Bár a bolti tejek könnyen hozzáférhetőek, a piacon azt tapasztaltuk, napjainkban is vannak még, akiknek a tej mindmáig egyet jelent: házi tejet.

Ugyanúgy keresik a házi tejet, pedig van vele tennivaló, hiszen ezt még fel kell forralni

– hívta fel rá a figyelmet az egyik eladó. A várakozók számából ítélve is jól látszik, mindmáig van egyfajta nimbusza. Így nem is meglepő, hogy olyanokkal is találkoztunk, akik soha nem mondanának le róla.

Csak házi tejet vásárolok. Imádom a vastag pillét. Gyerekkoromban szilvalekvárral ettem, és ez a szokás azóta is megmaradt

– osztotta meg velünk egy szépkorú vásárló.

Gyermekkora óta kitart nagy kedvence mellett

Forrás: Kiss Annamarie

A sorban állókkal szóba elegyedve kiderült, egyesek az egészségük zálogának is tartják, míg mások pusztán az íze miatt, vagy éppen megszokásból fogyasztják. A legtöbben egyetértettek abban, hogy a házi tej alapvetően jobb minőségű, mint a bolti.

Ez idő tájt érkezett meg egy idős férfi is két jól megtermett befőttes üveggel, házi tejfölt szeretett volna vásárolni. Elmondta, nem szereti a bolti változatot, ráadásul, ha hoz üveget, még pénzt is spórol vele. Néhányan még az aggályaikat is kifejezték a bolti tejtermékek kapcsán, mondván, az ízük sem az igazi. A tejes pultnál egyesek még azt is megjegyezték, csak házi tejből lehet jó túrót készíteni. A mondás is úgy tartja: megismerni idején, mely tejből lesz túró.

Előrecsomagolt formában is vásárolhatunk házi tejet

Forrás: Kiss Annamarie

Népszerűbb a hazai tej

Ahogy róttuk a köröket a vásárcsarnokban, beszélgetéseink végére az is nyilvánvalóvá vált, a nagy többség nem csinál kardinális kérdést a tejvásárlásból. Ha útba esik, akkor a legegyszerűbbet, egyébként pedig az akciókat figyelve a legolcsóbbat választja.

Olyan vásárlókkal is találkoztunk, akik büszkén részletezték: egyáltalán nem fogyasztanak házi tejet, csak a boltiban bíznak. A többségnek nem számít a márka, inkább azt nézik, hogy hazai legyen, hiszen a külföldi márkákban kevésbé bíznak.