A szombati derecskei disznótorra is ellátogatott a Kossuth Rádió Országjáró műsorának stábja, és sok emberrel beszélt; szervezőkkel, résztvevőkkel is. A disznótoros ételek és a helyi kézművesség egyaránt szóba került – minderről képekben számolt be a rádió Facebook oldala.