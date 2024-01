Idén is számíthatnak a Hajdúböszörményi Polgárőrség Egyesület tagjaira a hajdúsági város lakosai – tájékoztatott a civil szervezet, amely tagfelvételt is hirdet 2024. elején. Várják az önkénteseket, s azon diákokat is, akik az 50 órás közösségi szolgálatukat szeretnék letölteni.